【虛幣世界】近萬五枚BTC近期有轉移，市值逾2.5億美元

根據Lookonchain數據顯示，以「1KUr81」開頭的比特幣巨鯨地址，近日將1.5萬枚比特幣(市值約2.525億美元)，全部轉移至「1LGAVQ」開頭地址，目前該地址合共有2.65萬枚比特幣，市值約4.392億美元。市場憂慮巨鯨近日或於市場套現，有機會推低比特幣價格。



另外，加密分析師Kelvin Svenson的看法，比特幣(BTC)周線的相對強弱指數(RSI)即將突破其對角線阻力位，象微著比特幣的熊市有機會結束。Svenson 預測，如果 RSI超過長期阻力位，比特幣可能反彈至21000 美元。比特幣的當前價格表明，如果它達到21000美元，可能會上漲25%。



加密貨幣走勢平穩，據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17150.21元(美元．下同)，升0.13%(24小時比較．下同)；以太幣現報1288.76元，跌0.11%；艾達幣報0.2979元，升0.17%；瑞波幣報0.3444元，跌0.35%。



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