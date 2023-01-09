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潘鐵珊：螞蟻上市需時　阿里回調至95元才考慮

09/01/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　阿里巴巴(09988)宣布放棄對螞蟻控制權，市場憧憬此舉為監管完結及螞蟻重啟上市的象徵，惟螞蟻集團表示暫時未有上市計劃。阿里巴巴上星期累計升幅逾14%，股價已偷步反映利好因素？ 新經濟股可重新看好嗎？另外，光伏股上日走強，綜合三大利好因素，光伏股可重新可看好？

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