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【港元定存】渣打香港7日定存息高達8厘　惟匯豐降3個月存息

09/01/2023

　　本月將迎來農曆新年，香港銀行搶資金的熱情有所冷卻，本港發鈔行之一的匯豐銀行3個月港元定存息率由4.4厘降至4.1厘，起存額為1萬元，適用於匯豐One及其他客戶，透過手機apps及個人網上理財辦理。尚玉理財客戶方面，3個月定存息由4.6厘降至4.3厘，而卓越理財客戶，3個月定存則由4.5厘減至4.2厘。

 


　　渣打香港上調7日港元定存息率至高達8厘，起存額為10萬元，上限為2000萬元，適用於白金外匯會員或優先私人理財客戶，透過外匯交易網上理財等方式辦理。另外，兩星期定存息為5.5厘。


　　早前工銀亞洲推出分階段港元定存優惠，在存款日數首60日，年利率為4.1厘；第61日至120日，年利率為5.1厘；第121日至188日，年利率為6.1厘，起存額為10萬元，適用於綜合客戶於分行開立，上述優惠原延長至本月31日，但已提前在上周五完結。工銀亞洲接受查詢時表示，由於受到客戶歡迎，上一輪「更出息」優惠很快已經額滿，將視乎現時的息口情況，再推出新一輪優惠。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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