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《午市前瞻》專家看好恒指20300有支持 呷哺回落值博率不高

10/01/2023

　　恒生指數半日收報21316，跌72點或0.34%，主板成交729.81億元。恒生中國企業指數報7252，跌33點或0.46%。恒生科技指數報4539，跌31點或0.69%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報109.7元，跌0.7元或0.63%，成交43.2億元；騰訊控股收報361.2元，跌0.8元或0.22%，成交40.09億元；美團收報177.9元，跌2.7元或1.5%，成交31.04億元。舜宇光學科技(02382)升4.56%，收報97.55元，成交4.48億元。金沙(01928)升3.39%，收報28.95元，成交3.39億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

 

 

(呷哺呷哺網頁截圖)

 

張智威：通關利好因素未完全反映


　　恒指近期於21000以上整固，而且每日大市總成交額亦偏高，但信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指突破21000後升勢明顯乏力，於21400略有阻力，短期將面臨回吐壓力。但他亦看好恒指能守住250天線約20300水平，因為通關因素並未完全反映。


　　他指，儘管通關後內地來港人數不似預期，但只因內地當局審批過程繁複所致，未來一、兩星期能憧憬更多內地旅客來港，屆時將更為有利香港經濟。


呷哺呷哺遭沽清利好因素已炒完


　　呷哺呷哺(00520)第二大股東General Atlantic Singapore Fund Pte已通過大宗交易，配售手持全部1.47億股，造價每股9.25至9.3元，較上日（9日）收市價9.88元折讓6.4%至5.9%。


　　對於第二大股東一次過沽清呷哺呷哺，張智威指明顯是股東趁勢獲利離場，因為多項利好因素已反映。呷哺呷哺由去年8月上旬的約3元水平升至10元，減持獲利亦屬正常。他指，現時略為回落，追入值博率不高，有意入手者宜待回落至7.5元水平再考慮，但短期能否再炒起就難講。

 

 

呷哺呷哺第二大股東折讓悉售，股價今早曾跌逾10%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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