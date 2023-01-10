B站中教齊趁市旺配股抽水 獲大行唱好可趁機吸？

踏入新一年，大市繼續攀升，陸續有上市公司趁市旺配股。「B站」嗶哩嗶哩(09626)及中教控股(00839)分別從11月低位反彈2.2倍及1.6倍，今日(10日)齊因配股急插，不過有分析指配股未必是壞事，尤其在市旺之時，碧桂園(02007)就在半年內配股3次，但每次股價都能回升，且B站及中教各有賣點，近日均獲大行唱好，配股可能帶來吸納機會。至於呷哺呷哺(00520)遭第二大股東折讓最多6.4%悉數配售所持1.47億股股份，套現約13.7億元，就要小心，恐只是股東「等錢使」。

(Shutterstock)

B站折讓近7%發ADS 大摩：回購債券可降資產負債表風險

嗶哩嗶哩宣佈配售1534.4萬股Z類美國存託股份(ADS)，發行相應的普通股，作價每股26.65美元，相當於約209.2港元，較港股昨日(9日)收市價折讓約6.6%，集資4.09億美元(約31.9億港元)，所得款項淨額將用作贖回部分2026年底到期的債券，以及補充營運資金用途。

摩根士丹利發表研究報告指，嗶哩嗶哩以低於面值的價格回購了可轉換債券，到2024年12月仍有4.47億美元可供回售，遠低於去年第三季末未償還本金總額25.5億美元，降低了其資產負債表風險。在基本面上嗶哩嗶哩受益於中國的重新開放，其廣告業務可能會從今年第二季開始按年增長恢復至逾20%，但由於估值過高和盈利能力較差，予美股目標價11美元，維持「與大市同步」評級。

摩通：B站受惠監管改善及重新開放 目標價升至310元



摩通則指，嗶哩嗶哩自2022年11月上旬以來其股價累計上升210%，相信是由於投資者對中國網際網路行業增長前景看法變得更正面，以及預期公司將於2024年實現收支平衡。對嗶哩嗶哩未來一年發展前景保持樂觀，公司將受惠於線上遊戲監管環境改善以及重新開放下的廣告市場復甦。

摩通預測嗶哩嗶哩今年收入將按年增長18%，若遊戲《賽馬娘》中國市場總收入可達日本約三分一水平，線上遊戲業務的收入將增長30%至40%，又指其是為數不多能夠實現用戶及收入雙雙增長的網際網路平台之一，將目標價由235元上調至310元，相當於預測2025財年市盈率30倍，並維持「增持」評級。

中教折讓8.8%配股 淨籌16億元擴校網包括併購



中教控股則擬以先舊後新方式向不少於6名獨立承配人配售1.47億股，佔擴大股本約5.81%，每股作價10.94元，比該股昨日收市價折讓約8.8%，淨籌約15.98億元，擬用作擴大校園網絡(包括校園發展及潛在併購項目)及營運資金用途。配股完成後，藍天教育國際、白雲教育國際與公司兩名聯席主席于果及謝可滔股權將由63%攤薄至59.34%。





(中教控股網頁截圖)

西部證券：中教受益國策鼓勵職教發展 估值有望修復



西部證券近日發研報表示，中教控股受政策支持力度大，建議關注。中共中央、國務院出台的《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》明確提出「穩步推進民辦教育分類管理改革」，目前黑龍江、廣西、江西等省份均發布分類登記實施辦法細則。公司受益於國家政策對職教發展的鼓勵推動，內地高教/職教規模持續擴大。此外，其22/23學年新生註冊人數同比提升48%至7.8萬人，招生指標利用率同比提升10個百分點至90.3%。公司上市以來保持較高現金分紅比例，2022財年擬分紅現金總額8億元人民幣，佔經調整淨利潤44.4%，隨著政策進一步清晰，營利性選擇穩步推進，公司估值有望持續修復。



中信證券早前亦維持中教「買入」評級，指伴隨其旗下學校容量擴張，看好業績實現穩健增長，疊加各省營利性轉設的逐步推進，估值有望進一步修復。公司2022財年業績符合預期，收入及經調整淨利潤分別同比增29%及12%，同時擬每股派息0.37港元，對應股息率達4.8%。國信證券亦維持中教「買入」評級，指公司乃民辦高教板塊絕對龍頭，期內學生人數及學費內生增長邏輯持續驗證，且維持高分紅率堅定股東信心。





林嘉麒：配股對B站未必屬負面 餐飲教育股升幅大宜先沽出

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，大市短期升幅已過急，短期或會出現更多配股行動，其中一種方式為大股東出售舊股，會找獨立第三方承接，要留意折讓多少及能否守住配股價，今日呷哺呷哺就守不住，這可當作股東有資金需求沽售。另一種為公司發行新股配售，嗶哩嗶哩即屬此類，這不一定屬負面，可能是趁著今年復常在市場上集資發展，用作併購或擴大業務，對股價影響時間未必太長，而承接人在其股價回升後仍願意買可能是看好公司前景。第三種為先舊後新配股，現有股東會先借貨給承接人，一兩星期發新股後會以原價原數量還予借出股份股東，這樣做是因承接人希望盡快拿到股份。供股就最負面，因要大家分攤每股的資產價值及整體權益。

林嘉麒續指，海底撈(06862)及九毛九(09922)等與呷哺呷哺同屬餐飲板塊，累積升幅大，之前都虧損嚴重且都用流轉式開店模式，可能需要錢開分店，希望盡快扭虧為盈迎接復常，短炒宜先行獲利。中教今日跌穿配股價後很快回升，看來低位有承接力，可能因配股集資用作併購，市場憧憬往後收入有增長，但教育股因內地政策放鬆，容許公司做些融資活動，與餐飲股同樣累積很大升幅，配股可能陸續有來，估值較高下難免借勢有調整，如短期已獲利可先止賺，過了農曆新年後才作中長線部署。

嗶哩嗶哩收市跌4.29%報214.4元，中教控股跌5.5%報11.34元，均沒跌穿配股價。呷哺呷哺則跌7.79%報9.11元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇