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熊麗萍：港股調整幅度比預期小　料22000阻力較大

11/01/2023

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　港股上日(9日)波幅僅200餘點，成交縮減，市場靜待明天(12日)美國通脹數據出爐？港股尋求突破靠甚麼因素？長汽12月新能源車銷售按年跌逾50%，全年總銷量亦跌近17%，隨著2023年經濟復常、新能源車補貼不再，燃油車可看好嗎？昨日汽車板塊午後一度抽升，汽車股或可憧憬追落後？上日部分醫美股炒起，預計醫美股隨經濟復常將出現估值修復？如何合理衡量醫美股的估值？

 

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