熊麗萍：港股調整幅度比預期小 料22000阻力較大

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

港股上日(9日)波幅僅200餘點，成交縮減，市場靜待明天(12日)美國通脹數據出爐？港股尋求突破靠甚麼因素？長汽12月新能源車銷售按年跌逾50%，全年總銷量亦跌近17%，隨著2023年經濟復常、新能源車補貼不再，燃油車可看好嗎？昨日汽車板塊午後一度抽升，汽車股或可憧憬追落後？上日部分醫美股炒起，預計醫美股隨經濟復常將出現估值修復？如何合理衡量醫美股的估值？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇