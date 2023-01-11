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《午市前瞻》專家料恒指可挑戰兩萬二關 長汽可否趁今日回調買入

11/01/2023

  隔晚美股三大指數造好，港股向上，恒生指數半日收報21549，升218點或1.02%，主板成交789.22億元。恒生中國企業指數報7344，升81點或1.12%。恒生科技指數報4607，升49點或1.08%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報372.8元，升10.4元或2.87%，成交61.55億元；阿里巴巴-SW收報113.4元，升3.9元或3.56%，成交60.85億元；美團收報176.4元，跌2.1元或1.18%，成交38.41億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。


　　藥明生物(02269)收升5.93%，報71.4元，該股成交約2417萬股，涉資17.23億元，盤中高見73.3元，最低見68元；中國平安(02318)升4.76%，收報59.45元；神華(01088)升4.3%，收報24.25元。另外，海底撈(06862)逆市跌3.74%，收報23.15元。

 

(長城汽車網頁截圖)


溫鋼城：20天線為防守關鍵


　　隔晚美股中概股普遍上升，夜期及ADR均造好。恒指今日高開132點，報21463，早段升幅曾擴大至逾300點。


　　科技股方面，阿里巴巴(09988)高開2.47%；騰訊(00700)高開2.04%；京東(09618)則低開1.36%。內房及物管股方面，碧桂園服務(06098)曾升逾4%；中海外(00688)、龍湖(00960)曾倒升逾3%；再度配股籌錢的雅居樂(03383)低開8.85%，之後跌幅略為收窄。


　　恒指今年年初至今累計升逾1700點，短期能否繼續保持升勢？iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指自去年11月開始反覆向上，走勢非常強勁，短期仍有力挑戰22000關，而20天線將成為較關鍵的防守位置。


　　他又提到，美國通脹數據對港股影響不大，惟近期人民幣升勢已稍為放緩，北水更連續數日錄得淨流出，加上愈來愈多公司發盈喜或盈警，均對恒指走勢帶來變數，投資者需多加留意。


長汽12月銷量按年跌逾一半


　　個股方面，長汽(02333)公布去年12月汽車銷量總計約7.74萬輛，較去年同期下跌52.3%；產量約8.88萬輛，按年跌45.5%。股價今日低開近3%，早段跌幅未有擴大。


　　溫鋼城指出，不少車企在去年12月銷售情況一般，長汽更未見有新的車款推出，本身在新能源車及傳統車的競爭力不高，對其去年12月銷量按年大跌並不意外。他提到，近期新能源車股走勢較疲弱，主要因為特斯拉(Tesla)在美國的股價持續弱勢，作為二、三線車企的長汽受拖累，股價難免跌得較多，除非中央再度出招扶助車企，否則汽車股短期內難有起色。


　　部署方面，溫鋼城指長汽今早雖然下跌，但仍維持在由去年12月展開的橫行區內，50天線尚未失守，想部署長汽的投資者可趁今日回調買入，但只宜作炒波幅，目標為去年12月高位12元，收市失守50天線則止蝕。

  

長汽早段曾高見10.64元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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