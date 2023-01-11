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【上海特寫】疫情放開全民搶藥　「蓮花清溫」咖啡出世蹭熱度

11/01/2023

 

　　在上海疫情管控措施放鬆後，新冠感染人數急劇上升，搶藥、囤藥成為了全民抗疫的新風潮，從止痛藥布洛芬到中成藥連花清瘟，甚至是止瀉藥蒙脫石散都被搶購一空。就在這一藥難求的當下，上海一間咖啡店突發奇想，在咖啡杯身貼上了「蓮花清溫咖啡」的標籤，盡管此「蓮」非彼「連」，此「溫」非彼「瘟」，但這種「碰瓷」行為仍遭監管機構立案調查。

 

　　青浦區市場監管局1月9日通報，執法人員在日常檢查中發現當地一間咖啡店銷售「蓮花清溫咖啡」。其實咖啡裏並沒有加入真正的連花清瘟，只是在紙杯上貼了標籤，但店家的行為容易讓人誤認為該產品是他人商品或者與他人存在特定聯繫，存在一定風險，青浦區市場監管局已對該咖啡店涉嫌不正當競爭行為依法立案調查。

 

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「蓮花清溫咖啡」在內地社交平台上成為了網紅產品，許多網友都曬出了自己手握咖啡的相片，淘寶不少店鋪也正在銷售「蓮花清溫咖啡」的貼紙。（網上圖片）

 

　　該店的負責人表示，有消費者分享了其他咖啡店貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的圖片給他，並提議他也這樣進行銷售，他也認為這樣「玩梗」挺有意思，就在網店定制了相關貼紙，並於從2022年12月19日起開始銷售貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的飲品。該名負責人表示已經意識到他這樣的銷售行為欠妥當，不會再進行類似的銷售行為。


上海警方打擊「殯葬黃牛」


　　和其他許多城市一樣，在疫情放開後，上海各大醫院急診室都塞滿了病人，殯儀館也需排隊數日才能為屍體辦理火化，進而出現了許多「殯葬黃牛」。據上海警方通報，上海虹口分局早前在寶興殯儀館周邊開展巡查時，現場抓獲逾20名「殯葬黃牛」，相關違法人員在沒有殯葬服務需求和相關證明手續的情況下，通過插隊等方式將殯葬名額販賣給前來辦理業務的市民，售價1500至2000元人民幣不等，擾亂了市民辦理業務的正常秩序。上海警方指，目前上述違法人員已被依法行政處罰。

 

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據外媒報道，在上海放開疫情防控後，上海龍華殯儀館一日收到逾500具屍體，是以前的5倍之多，現在的告別儀式也一切從簡，每個家庭只有三四名家屬出席，對遺體進行5-10分鐘的哀悼。（網上圖片）


　　與此同時，上海徐匯分局破獲一起涉嫌高價收取殯葬費用的案件，3名犯罪嫌疑人在網上發布殯葬中介信息，以每單增加50%以上服務費提供殯葬服務非法牟利。不過，相信隨著上海度過疫情高峰期，搶藥、搶號等種種問題預計也會逐漸減少。

 

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去年3月底上海市宣布分區分批「封控」管理，直至6月1日解封。（shutterstock圖片）

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

 

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