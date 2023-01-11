  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】新貸破頂藏隱憂　打開慳囊待大招

11/01/2023

　　再下一城，突破21萬億－－說的是2022年刷新紀錄的中國新增人民幣貸款。可是看真些，同期房貸為主的住戶中長期貸款按年腰斬一半還多，盡顯居民加槓桿需求凋零。眼見企業中長期貸款大幅放量，但衡量信貸淨增量的信貸脈衝指數，自去年9月階段觸頂以來一路下行，央媽周二即敦促各主要銀行，「適度靠前發力」，力衝1月開門紅。



企業部門建功，居民房貸急縮



　　人民銀行昨日傍晚揭盅2022年信貸及社融數據。去年全年，新增人民幣貸款錄21.31萬億歷史新高，最大功臣當屬連續三個月放量的企業中長期貸款，10月、11月、12月分別錄4623億、7367億、1.2萬億，全年累計11.06萬億，按年飆升近兩成。

 

 

 


　　製造業PMI連續三個月收縮，何解企業貸款井噴？答案是財政政策發力，包括2000億保交樓專項再貸款、2000億設備更新再貸款、5000億新增地方專項債額度、7400億政策性開放性金融工具(主要用於重大項目資本金)。

 


　　不過，相比企業部門聞鷄起舞，居民部門卻仍沉睡。2021年內房銷售創下歷史新高的逾18萬億，帶動全年居民中長期貸款勁增6.08萬億，惟2022年僅增2.75萬億。與之對應，2022年住戶存款暴增17.84萬億，遠高於2021年的9.9萬億。



信貸脈衝轉弱，M1M2剪刀差擴



　　居民從2021年的勇加槓桿，到2022年捂緊錢包，連同創歷史新低的社融存量增速(9.6%)，都顯示消費及實體經濟需求仍低迷。

 

 

 

 


　　值得留意的是，盡管中國去年底人民幣貸款餘額按年增11.1%，錄213.99萬億元，但衡量信貸增速快慢的信貸脈衝指數(非金融部門新增信貸/GDP)，自去年9月階段觸頂以來就一路下行，而此指標通常被視作跟全球製造業PMI、大宗商品價格、新興市場股市表現等強烈正相關。

 


　　同樣的不祥之兆是12月M1與M2增速剪刀差續擴大至8.1個百分點，此流動性「堰塞湖」反映寬貨幣向寬信用的傳遞仍面臨瓶頸，或預示經濟復甦面臨障礙。

 


　　鑒於此，繼至少18個省市摩拳擦掌擬首季發行逾萬億地方債後，人民銀行昨日敦促各銀行「精準有力支持國民經濟和社會發展薄弱環節」，「改善優質房企經營性和融資性現金流」。為有效擴大內需，地產持續「定向降息」之外勢還有大招。

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

114.100

異動股

01458

周黑鴨

4.780

異動股

00700

騰訊控股

375.800

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.200
  • 01458 周黑鴨
  • 4.770
  • 00700 騰訊控股
  • 376.000
  • 02269 藥明生物
  • 71.950
  • 02013 微盟集團
  • 7.060
股份推介
  • 00839 中教控股
  • 12.240
  • 目標︰$11.84
  • 02331 李寧
  • 73.900
  • 目標︰$83.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 5.010
  • 目標︰$5.37
  • 01818 招金礦業
  • 9.300
  • 目標︰$10.70
  • 00270 粵海投資
  • 8.670
  • 目標︰$11.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.200
  • 00941 中國移動
  • 53.950
  • 00700 騰訊控股
  • 376.000
  • 00388 香港交易所
  • 372.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.040
報章貼士
  • 00697 首程控股
  • 1.900
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 4.900
  • 目標︰$6.00
  • 09923 移卡
  • 29.450
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/01/2023 10:49  【數據前瞻】機構料上月CPI漲幅反彈至1.8%PPI跌勢大縮

11/01/2023 09:24  《中概異動》阿里巴巴高開2%，據報與杭州政府簽戰略合作協議

11/01/2023 09:23  恒指高開132點報21463，阿里升2.5%，騰訊漲2%

11/01/2023 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要：綜合施策改善優質房企現金流

11/01/2023 07:50  《國金頭條》市場料通脹壓力放緩，鮑威爾避談加息美股上揚

11/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５７５﹒４３萬元，買中教沽騰訊

11/01/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】ＡＴＭ股獲高盛升目標價，摩通點評電訊股

06/01/2023 17:04  《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼，飛升目標可見２６０銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

監管或完結大行齊祝福　阿里節節上升創半年高　往後點部署？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】新貸破頂藏隱憂　打開慳囊待大招
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】ATMJ邊隻好？一click入去就知道
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

SOGO｜尖沙咀崇光百貨3月中結業！清貨減價低至5折！必買人氣Lancome小黑瓶、YSL皇牌美唇套裝、行李箱、床上用品
人氣文章

時事要聞

內地中介宣傳到港打二價針 最貴每位4600人幣
人氣文章

台灣熱話．姚超文

台灣「行人地獄」，道路安全引爆國際關注
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

熬夜後的急救護膚好物！超濕潤眼膜、舒緩泛紅和敏感肌膚、改善毛孔粗大的面膜之選！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

一間情趣用品店的誕生！源於人生第一次高潮？店主開店見聞分享：我哋係「性事藥房」！所有Sex Toys都試過晒？邊款最醜／最正／會著火？
人氣文章

Beauty

Serge Lutens 首推家居香氛系列！將穿戴身上的精緻，幻化為具格調的生活態度
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「在一起竟比單身更不堪，還談甚麼戀愛？」毫無養份的愛情，你得到的只會是一場教訓
人氣文章
情趣用品店老闆分享：80歲伯伯的心酸故事！女士唔知自己陰道痙攣！大學生唔識避孕？3歲到80歲都要有性教育！香港性教育落後成點？
人氣文章
是時候計劃今年馬拉松賽事！ 海外賽事支出比疫情前更貴，無阻跑手參賽熱情！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2023 13:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2023 13:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2023 13:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/01/2023 13:21
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/01/2023
監管或完結大行齊祝福　阿里節節上升創半年高　往後點部署？
人氣文章FOCUS11/01/2023
【FOCUS】新貸破頂藏隱憂　打開慳囊待大招
人氣文章大行報告11/01/2023
【大行炒D乜】ATMJ邊隻好？一click入去就知道
人氣文章中國故事11/01/2023
【上海特寫】疫情放開全民搶藥　「蓮花清溫」咖啡出世蹭熱度
人氣文章開市Good Morning11/01/2023
熊麗萍：港股調整幅度比預期小　料22000阻力較大
人氣文章財經熱話11/01/2023
【虛幣世界】Coinbase計劃裁員兩成，市場反應積極
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金