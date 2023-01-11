雅居樂配股內房抽水潮恐再現 惟憧憬中央再出招難大跌

踏入新一年，內地頻頻出招救內房撐樓市，既容許地方政府自主下調或取消首套房貸款利率政策下限，又據報擬放寬「三道紅線」考核，最新則要求主要銀行穩定房企信貸，故縱使樓市暫未見太大起色，近日內房股價整體向好。不過，沉寂大半個月後再有內房抽水，雅居樂(03383)折讓13.5%再配股籌近5億元，今日(11日)低開近9%，惟收市跌幅略為收窄，總算守穩配股價，始終市場憧憬內地隨時又再出招，亦有大行唱好支持措施將可刺激銷售，內房看來難再急插。

(雅居樂網頁截圖)

雅居樂折讓13.5%再配股籌近5億 獲中債增信擔保發行中票

雅居樂擬向不少於6名獨立承配人以先舊後新方式配發2.195億股，佔擴大股本約4.67%，每股作價2.25元，比昨日(10日)收市價折讓約13.46%。預期集資淨額約4.892億元，將用作償還公司發行的於2025年到期5億美元5.75%的無抵押優先債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業用途。配股完成後，陳氏家族信託持股由54.75%攤薄至52.19%。雅居樂上月下旬也曾以先舊後新方式配售2.685億股，每股作價2.32元，淨籌約6.172億元用於償還由公司擔保發行2026年到期可交換債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業用途。

另外，據《彭博》引述消息指，雅居樂旗下廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司計劃發行3年期、金額不逾12億元的中票，中債信用增進擬首次為其提供擔保，有關中票擬於本月中旬發行。

人行銀保監要主要銀行穩定房企信貸 引導優質房企財政回歸安全

人民銀行與銀保監昨日(10日)聯合召開主要銀行信貸工作座談會，明確要有效防範化解優質龍頭房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，開展「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」及「預期提升」四項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。



會議又強調，要配合有關部門和地方政府紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，運用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，積極提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益。要用好民營企業債券融資支持工具，保持房企信貸、債券等融資渠道穩定，滿足行業合理融資需求，同時要因城施策實施好差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，加大住房租賃金融支持。

標普：內房流動性惡化仍未脫困 政府救助或帶來新債務



不過，評級機構標準普爾發表報告，指已違約內房雖透過延長其債務償還限期而得到喘息空間，但企業流動性狀況明顯惡化，相信仍未走出困境，預期房企未來將要通過股本融資等方式去籌集資金，同時當局出台的支持政策成效仍有待觀察。

標普又認為，政府的救助措施可能使境外債權人處於更為劣後的地位，部分措施還有可能使境外債務面臨後償風險。優先保證境內債務償付的做法本身也存在風險，境外債權人認為兌付前景不明，由此失去耐心。標普中國企業分析專員李暢稱，救助措施可能存在債務減值風險。標普全球評級分析師廖美珊亦指，政策可能帶來新的債務，增加開發商的債務負擔。

大和：支持措施將刺激銷售 大摩：有助重建購房者信心

大和近日發表研究報告指，中國政府繼續加大對房地產行業的支持政策，包括下調或取消個別城市的首套住房貸款利率政策下限，預期支持措施將刺激未來數個月房產銷售，未來將有更強勁支持政策。另市傳監管當局有意放寬針對房企的「三道紅線」考核標準，「三道紅線」要求正是導致行業出現流動性危機主因。大和重申華潤置地(01109)是板塊中具防守性選擇，民營房企如龍湖(00960)也將迎來買入良機，分別予目標價43.2元及30.2元，中海外(00688)及越秀地產(00123)則分別看28.8元及11元，全予「買入」評級。



摩根士丹利認為，政府近日下調或取消個別城市首套住房貸款利率政策下限，反映監管機構正在將政策重點轉向支持增長，預計未來幾個月當局將進一步放寬政策，例如降低一線城市第二套住房的首付比例，以及放寬大多數二線城市的購房限制。這些措施應有助於重建購房者的信心，並推動房地產銷售在第二季加快復甦。偏好在一線城市擁有豐富土地儲備的開發商，首選潤地、中海外和龍湖，相信它們能夠繼續在銷售增長方面表現出色。

瑞銀：銷售首季應會見底 若仍疲弱料有更多配股

瑞銀首席中國經濟學家汪濤在電話會議中表示，房地產在2022年對GDP增長拖累超過3個百分點，而今年拖累可能不到半個百分點。房地產的銷售和新開工面積在最近一兩個月應該會見底，3、4月開始環比將出現反彈，全年可能環比增長達雙位數。房市見底反彈原因，一是去年房地產活動已超跌；二是政府對行業政策出現轉折，從「去槓桿」變成了「穩房地產、穩經濟」；三是中國走出疫情，經濟復甦，也會帶動房地產形勢好轉。

惟瑞銀又指，如果房地產銷售仍然疲弱，預計發展商將進行更多配股，料今年全國房地產銷售價值將按年下降15%。另今年較看好國企物管股多於民企，首選華潤萬象生活(01209)及萬物雲(02602)，目標價分別升至53.1元及70.7元，均予「買入」評級。

龍湖上月銷售額跌54% 中海外去年跌20%上月降4%

近日房企陸續公布上月銷售數據，公認的優質房企也不見得很理想。龍湖去年全年累計總銷售金額2015.9億人民幣，按年下降30.49%，其中12月銷售金額183.7億人民幣，按年下降53.73%。中海外去年累計合約物業銷售金額2947.62億人民幣，累計已售樓面面積1387萬平方米，分別按年下跌20.2%及26.6%；12月物業銷售金額380.56億元，按年下跌4.3%，已售樓面面積197.36萬平方米，按年下跌13.6%。

另中指研究院數據顯示，上周一線城市成交同環比均上漲，惟各線城市整體環比由升轉降，二線城市環比下降逾六成。此外，中指研究院發布2023年百城居民置業意願調查顯示，受訪者預期今年房價下跌佔比約為35%，較去年提升17個百分點，預期房價上漲佔比僅為12%，同比減少16個百分點，主要是經濟環境持續低迷、收入受到明顯影響，導致置業意願、購房能力出現下滑，短期房價信心仍相對較弱。不過，有四成受訪者表示計劃於今年購房，較去年回升，限貸放鬆、下調房貸利率等政策能夠加快入市需求。





內房股今日雖普遍下跌，但大多跌幅不大，其中潤地及曾多次配股的碧桂園(02007)更有得升。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

其他內房股相關新聞：

《大灣區》戴德梁行料今年大灣區一手住宅成交回升最多２５％

【內房困局】傳內地初步確定資產負債表改善計劃名單，龍湖等在列

【內房困局】標普：政府救助內房措施或令境外債權人處更劣後地位

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇