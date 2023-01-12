  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】FTX已收回50億資產，比特幣升近萬八美元

12/01/2023

　　消息指，在FTX聽證會上，該交易所表示，已經收回了超過 50 億美元的不同資產，但不包括巴哈馬證券委員會持有的另外 4.25 億美元的加密貨幣。代表FTX的Landis Rath&Cobb律師Adam Landis表示，他們知道「薯條哥」用這筆錢做了什麼，其中包括購買飛機、房屋、舉辦派對、進行政治捐款，同時贊助了邁阿密的FTX 競技場、一級方程式車隊、英雄聯盟、科切拉音樂節以及許多其他企業、事件和人物。


　　比特幣再現升幅，目前貼近18000美元，交易員關注今日的美國通脹報告，美國股市收高。 以科技股為主的納斯達克綜合指數收盤上漲1.7%，而標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數(DJIA)分別上漲1.2%和0.8%。


　　加密貨幣走勢平穩，據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17946.94元(美元．下同)，升0.02%(24小時比較．下同)；以太幣現報1390.35元，升0.07%；艾達幣報0.3233元，升0.09%；瑞波幣報0.3736元，升0.22%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

113.100

異動股

01458

周黑鴨

4.520

異動股

00700

騰訊控股

379.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.100
  • 01458 周黑鴨
  • 4.520
  • 00700 騰訊控股
  • 379.000
  • 02269 藥明生物
  • 71.000
  • 02013 微盟集團
  • 6.890
股份推介
  • 03948 伊泰煤炭
  • 11.220
  • 目標︰$13.00
  • 00839 中教控股
  • 12.000
  • 目標︰$11.84
  • 02331 李寧
  • 74.550
  • 目標︰$83.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 5.050
  • 目標︰$5.37
  • 01818 招金礦業
  • 9.450
  • 目標︰$10.70
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 379.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.100
  • 00001 長和
  • 48.000
  • 02333 長城汽車
  • 10.440
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.740
報章貼士
  • 01651 津上機床中國
  • 7.800
  • 目標︰$8.50
  • 01336 新華保險
  • 22.800
  • 目標︰$24.70
  • 01691 ＪＳ環球生活
  • 10.740
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

12/01/2023 09:24  美股造好港股跟隨，恒指高開163點報21599，安踏飆5%

12/01/2023 09:09  【通關復常】運輸及物流局今早交代高鐵香港段周日恢復服務安排

12/01/2023 08:28  王健林抵押萬達酒店(00169)約65%股權獲取貸款融資

12/01/2023 08:28  泉峰(02285)先舊後新折讓11.6%配股，淨籌7.7億元

12/01/2023 08:28  《ＩＰＯ反應》正味集團(2147)公開超購逾17倍，人人有份

12/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒７２億元，買中移動沽騰訊

12/01/2023 08:33  【大行炒Ｄ乜】多行調升科技股目標；摩通降小鵬、零跑目標及評級

06/01/2023 17:04  《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼，飛升目標可見２６０銀

11/01/2023 17:09  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１８，美元兌人幣跌報６﹒７７２３

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】FTX已收回50億資產，比特幣升近萬八美元
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》信貸數據喜憂參半　監管擬改善房企負債表　滬指又跌
人氣文章

新聞>財經熱話

雅居樂配股內房抽水潮恐再現　惟憧憬國策支持吼位部署龍頭房企
品味生活
生活
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

成交量上升，樓價有很大機會上升
人氣文章

著數速遞

SOGO｜尖沙咀崇光百貨3月中結業！清貨減價低至5折！必買人氣Lancome小黑瓶、YSL皇牌美唇套裝、行李箱、床上用品
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

新數碼時代：新的夢想、新的傳承、新的堅守！如何打造有共同智慧生活理念的智能社區？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

將地平線化為客廳！性價比高大阪酒店推介：擁無敵海景、適合Outlet控！方便晚機到或早機走！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

哥窯窯址現在也沒下落，令人撲朔迷離的哥窯器究竟如何斷代，又如何搞收藏？
人氣文章

酒意人生．梁淑意

2023新酒勢：淺色葡萄酒系將更受歡迎？罐裝葡萄酒繼續大熱，盒裝延伸至中價酒！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
愛情衰亡背後不一定有大事發生，有時「心很累」才是放棄的真正原因？
人氣文章
情趣用品店老闆分享：80歲伯伯的心酸故事！女士唔知自己陰道痙攣！大學生唔識避孕？3歲到80歲都要有性教育！香港性教育落後成點？
人氣文章
進補最佳時間：冬天！推介「蟲草花雪耳合桃腰果素湯」，補腎滋陰、補腦養血！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2023 09:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2023 09:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2023 09:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2023 09:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/01/2023
【虛幣世界】FTX已收回50億資產，比特幣升近萬八美元
人氣文章中國故事11/01/2023
《神州經脈》信貸數據喜憂參半　監管擬改善房企負債表　滬指又跌
人氣文章財經熱話11/01/2023
雅居樂配股內房抽水潮恐再現　惟憧憬國策支持吼位部署龍頭房企
人氣文章生財有道11/01/2023
【港元定存】華僑永亨降1個月至2.5厘　信銀3個月達4.6厘
人氣文章財經熱話11/01/2023
【ATMJ】阿里巴巴創半年高　獲利或繼續持有？
人氣文章財經熱話11/01/2023
監管或完結大行齊祝福　阿里節節上升創半年高　往後點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金