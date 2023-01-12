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《午市前瞻》美通脹回落將有利恒指試兩萬二 體品股宜先獲利離場

12/01/2023

　　恒生指數半日收報21365，跌70點或0.33%，主板成交936.75億元。恒生中國企業指數報7271，跌39點或0.54%。恒生科技指數報4461，跌85點或1.89%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報360.6元，跌13.2元或3.53%，成交75.52億元；阿里巴巴-SW收報109.3元，跌3.6元或3.19%，成交56.22億元；美團收報172元，跌2元或1.15%，成交37.09億元。比亞迪升6%表現最佳藍籌國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。 

 

 

(設計圖片)

 

連敬涵：大市沽壓不算大


　　恒指連續兩日高開後回落，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，近日市場觀望恒指何時從高位回吐，今日可見有一定數量獲利盤湧現，反映農曆年前難大升的預期。他指，大市正消化這部分沽盤，所幸目前回吐壓力不算太大，預期周五仍要逐步消化。


　　連敬涵提醒，若美國今晚公布的通脹率有進一步回落，淡化市場對聯儲局進一步大幅加息的預期，不排除恒指下周突破22000大關。


內地消費意欲尚未恢復


　　安踏(02020)公布，2022年第四季安踏品牌產品零售金額按年錄得高單位數倒退，FILA品牌產品零售金額更按年錄得10至20%低段倒退，所有其他品牌產品零售金額按年相比錄得10%至20%低段的增長。安踏今早曾升逾5%，惟半日升幅收窄至不足1%。


　　連敬涵指FILA銷售不似預期，將影響安踏全年業績表現。目前體品股正觀望內地銷售能力恢復程度，多地已過了疫情高峰，復常後將對零售股有利。但他強調，目前內地人消費意欲不高，即使復常亦對銷售增長存懷，短期難以看好，建議持貨者可先獲利離場，未持貨者則宜觀望。

 

安踏今早裂口高開，惟高見105.4元後逐步回落。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

李寧今早同樣裂口高開高走，但明顯仍受制75元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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