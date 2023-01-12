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【通關復常】林世雄：高鐵周日復運　南北行每日車票上限各五千

12/01/2023

　　高鐵香港段及西九龍口岸停運近3年，將於周日（15日）起恢復服務。運輸及物流局局長林世雄周四（12日）上午見在西九龍站見記者表示，為確保高鐵服務暢順，每日設車票上限1萬張，南下、北上各設5000張，並會再視乎西九龍站運作及旅客需求陸續增加車票。

 

運輸及物流局局長林世雄（右）及港鐵香港客運服務總監楊美珍（左）今早介紹高鐵香港段復運安排（許英略攝）


　　林世雄表示，長途客運涉及途程較長，需較多時間與相關單位聯繫，將視乎西九龍站運作情況，再檢視恢復長途客運服務。


　　另外，新增廣州東站服務後，他稱，會檢視現有直通車運作方向。而廣州東站服務一直在商討過程當中，由於高鐵香港段停運近3年，因此於復運同一時間新增服務。


　　高鐵香港段及西九龍口岸將於3天後的周日，即1月15日起恢復服務。復運後會改用電子票，初期來往香港至福田、深圳北、廣州南及新增的廣州東，中途站包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站，但復運初期只限行走廣東省路段。


　　恢復服務後的西九龍站口岸將於早上6時半至晚上11時半開放，持有效車票，以及48小時內核酸檢測陰性結果報告者，即可經口岸來往香港及內地，不需在網上申請通關配額。

 

高鐵西九龍站今午2時重開予現場售票

 

（許英略攝）

 

　　港鐵(00066)香港客運服務總監楊美珍在傳媒簡介會上表示，將於周四中午12時起，開放所有售票渠道，以及高鐵西九龍站亦將於周四下午2時正式重開予現場售票。


　　楊美珍預計，每天1萬張車票上限應可應付初期客運需要，若相關需求再有增長，港鐵會與有關部門商討，再作調節。她亦冀車務有序復運，因此初期先揀選短途站點，再觀察復運及調節，惟中、長途客運未有確實復運時間表，強調公司會留意復運情況及聯繫相關單位再恢復服務。另港鐵亦積極調動及招聘相關人手。


　　不過，她指出，因新增每天12班來往香港及廣州東站服務對乘客而言較為快捷，考慮到資源運用及需求，短期內未有計劃恢復直通車服務。


車票於12306網站開售 不可帶酒精搓手液上車

 

（許英略攝）


　　港鐵表示，過去3年全面引入電子車票，希望令運作更加智能化，復運後會增加3個短途站，包括東莞、東莞南和廣州東站，令乘客可從香港西九龍站，直接到達內地61個站點。


　　在全面採用電子車票方面，港鐵署理營運主管-高速鐵路許振聲指出，車票及證件將二合為一，乘客可憑購票證件直接入閘乘車。他表示，乘客現時網上購票已需改用12306網站及手機應用程式，由於購票體驗更為方便，因乘客亦可在該網站同時購買國內站點車票。現時12306預售期為15天。


　　此外，港鐵又稱，高鐵西九龍站已採用全新自助通道及輔助通道，以及更新大堂布局。另港鐵亦提醒乘客，乘搭高鐵必須全程佩戴口罩，亦禁止乘客攜帶消毒液，包括搓手液乘車，但可攜帶消毒濕紙巾。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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