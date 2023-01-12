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比亞迪擬大舉進軍印度市場再飆半成　股神愈沽愈要買？

12/01/2023

　　比亞迪(01211)之前受股神巴菲特不斷減持困擾，股價一直落後大市，前日(10日)卻無懼股神減持，反而連同今日(12日)再飆半成已連升3日，累升逾一成。近年比亞迪銳意開拓海外市場，集團最新宣布擬大舉進軍印度這個全球第四大汽車市場，有券商亦以有海外擴張計劃的車企為首選，比亞迪股價飆升除追落後外相信亦與此有關，而隨著股神沽貨威力已失，是否他愈沽愈要買呢？

 

(比亞迪網頁截圖)

 

巴菲特再披露減持105萬股　距上次申報累售逾千萬股套現20億

 

　　根據聯交所股權披露資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周二(1月3日)再減持比亞迪105.8萬股H股，每股平均作價191.44元，套現近2.03億元。減持後，巴郡於比亞迪的持股量由14.06%降至13.97%。

 

　　值得一提，由於其持股量變幅跨越整數百分比，才再觸發披露規定。巴郡對上一次申報減持比亞迪為上月8日，當時減持後持股14.95%。因此，巴郡於2022年12月9日至2023年1月3日期間，累計出售1079.05萬股比亞迪，持股量下降0.98個百分點。以巴郡上周二平均沽貨價每股計，料共套現20.7億元。自去年8月，巴菲特持續減持持貨14年的比亞迪，持股比例已由最初的20.04%降至13.97%，累計沽出近三分一股份。

 

冀2030年佔印度四成電動車市場　富瑞：有海外擴張屬首選

 

　　比亞迪於2007年進入印度市場。據外電報道，比亞迪印度子公司高級副總裁Sanjay Gopalakrishnan在印度車展接受採訪時說，比亞迪希望到2030年達到印度電動車市場四成佔有率，印度是個不錯選擇，因人們認識到對電動汽車的需求，充電基礎設施正在興起。比亞迪去年推出首款電動汽車Atto 3 SUV，將於今年最後一季推出第3款電動車型海豹豪華轎車。

 

　　富瑞近日發表研究報告稱，雖然電動車行業競爭仍存，但行業領先者會在今年隨供應鏈整合而有出色表現，電動車銷售預計增長35%，滲透率將達四成。車企方面首選比亞迪及理想汽車(02015)。在特斯拉(Tesla)帶領價格戰、電動車補貼取消，以及鋰價上升的情況下，今年對車企來說是具挑戰性的一年，較偏好有產品在藍海市場、有先進的混合技術，以及有向海外擴張計劃的車企，其中比亞迪將會是大眾市場的價格決定者，同時將成為歐洲的先行出口者，予「買入」評級。

 

　　交銀國際亦維持比亞迪「買入」評級，目標價355元，指其海外布局可能成為推動今年銷量增長關鍵動力。摩通則指，今年內地乘用車需求將持平，而新能源汽車交付量將按年增長20%，行業競爭將加劇，將覆蓋的汽車商盈利預測下調，不過繼續將比亞迪及蔚來汽車(09866)視為首選，其中比亞迪予「增持」評級，目標價275元。

林家亨：料未來股神愈減持愈上升　AH股差價會再縮窄


　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪全球銷售第一，表現比所有新能源車企都好得多，「蔚小理」去年銷量只升兩三成，比亞迪則大升逾100%，之不過是巴菲特沽貨影響股價，今次公布減持後股價上升，與以往幾次不同，可見投資者預期心理開始起變化，未來如再公布減持應只會一直上升。要知道巴菲特未公布沽貨前，AH股差價只約10至15元，之後差價擴至70多元，現時則縮至約50元，未來應會再慢慢縮窄。因此，巴菲特如再沽貨尤其在1月及2月淡季時間，應吼機會再買比亞迪。如之前近現價買入也可短線平手離場，但巴菲特隨時一次過將剩餘股份配予大戶，到時相信股價升得更癲。至於Tesla近日再減價對比亞迪影響很小，比亞迪現時至少有5款車大賺，有3款也有些少盈利。

 

乘聯會：上月內地新能源車銷量增35%　比亞迪穩坐領先地位

 

　　另方面，乘聯會近日公布數據顯示，2022年12月內地乘用車市場零售達216.9萬輛，同比去年增長3%，與11月同比下降9.1%成巨大反差，12月零售較上月增長31.4%，也是2008年以來最強的12月環比增速。其中12月新能源乘用車零售銷量達64萬輛，同比增長35.1%，環比增長6.5%；比亞迪銷量23.5萬輛，坐穩自主品牌新能源領先地位。另新能源車國內零售滲透率29.5%，較2021年12月提升7個百分點，預測今年滲透率將達36%。

 

　　中汽協數據則顯示，12月汽車產銷分別完成238.3萬輛和255.6萬輛，產量環比下降0.3%，銷量環比增長9.7%，同比分別下降18.2%和8.4%。其中新能源汽車產銷12月分別完成79.5萬輛和81.4萬輛，同比均增長51.8%，市場佔有率達31.8%。

 

　　此外，工信部在全國工業和信息化工作會議上強調，要穩住汽車等大宗消費，並用市場化辦法促進優勢新能源汽車整車企業做強做大和配套產業發展。今日比亞迪升5.25%收報228.4元，最多升9.12%高見236.8元，連升3日，累升13.41%，成交41.83億元。理想升1.03%報88.55元，蔚來升0.62%報89.2元，惟遭摩通降評級及目標價的小鵬(09868)及零跑(09863)分別跌3.64%及2.12%，報38.35元及27.7元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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