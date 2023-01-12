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【FOCUS】集中精力欲安內　亞洲地緣風不止

12/01/2023

 

　　從20大報告確認「發展是黨執政興國的第一要務」，到中央經濟工作會議將「穩增長」提升為2023年最優先，不單抗疫、地產、平台經濟等多項政策近期急劇轉向有跡可循，外交敘事風格同現新風格。不過，亞洲地緣新跡象卻顯示樹欲靜而風不止。



晶片圍堵競爭升級



　　2023伊始，北京最引人注目的政壇風向，當屬有國際網球裁判履歷的前駐美大使秦剛接任外交部長，以及「網紅發言人」趙立堅調任邊界與海洋事務司副司長。隨著美卿布林肯預計首季訪華，中美料持續加強溝通降低正面衝突風險，並為潛在的中國最高領導人出席APEC峰會(11月擬於三藩市舉行)期間訪美奠定基礎。

 

 

 日揆岸田文雄與英揆辛偉誠簽署防務協議，允許相互駐軍。

 


　　此是否意味去年底發布任內首份國安戰略報告，將中國稱為「唯一一個既有重塑國際秩序意圖，又漸擁經濟、外交、軍事、科技力量來推進此目標的競爭者」的華府，將改弦易轍？答案顯然為否。

 


　　先看兩國科技戰的風眼－－晶片，自美國商務部去年10月祭出全面出口限制，晶片製造巨擘台積電在亞利桑那州的首座晶圓廠上月正式啟用，第二期更擬於2026年投產3奈米製程；就在上周，美國駐日大使Rahm Emanuel直言不諱希望日韓加入對華晶片限制；此外，美墨加周二(10日)宣布將共同提振北美半導體供應鏈，擴大北美關鍵礦業資源。



中日韓關係添暗湧



　　面對中國這個最大貿易夥伴，日韓就加入美國提出的「晶片四方聯盟(Chip 4 Alliance)」各有盤算，但首爾近日領銜對中國旅客層層升級入境限制，引發中國隨後宣布「暫停簽發韓國公民赴華短期簽證」反制，緊接韓國中央防疫對策本部周四公布，自華入韓旅客落地檢陽性率累計達16.9%(2日至11日)，似無相讓之意，動向相當不尋常，防疫爭端或掀兩國長期關係暗湧。

 

 

 首爾近日領銜對中國旅客層層升級入境限制，引發中國反制。

 


　　至於同樣遭暫停赴華新簽證的日本，正在倫敦訪問的日揆岸田文雄與英揆辛偉誠簽署防務協議，允許相互駐軍，顯示兩個G7國家更緊密聯繫；另一邊廂，日本防衛大臣濱田靖一幾乎同時在華盛頓宣布擴大日美合作，包括購買數以百計巡航飛彈，升級駐日美國海軍陸戰隊等。

 


　　鑒於此，美國智庫外交關係委員會就將「涉及美國和地區其他國家的嚴重兩岸危機」列為今年首個頂級突發風險，位列「烏克蘭衝突升級」之前。是耶、非耶？當中國愈欲集中精力應對國內挑戰，外圍風險恐詭異地更風高浪急。

 

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