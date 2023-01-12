《神州經脈》CPI符預期PPI遜色 人幣攀至五月高 A場回升

12月內地通脹數據符合預期，按年增加1.8%，較前月擴大0.2個百分點，符合市場預期，全年CPI上漲2%，低於當局設定的全年CPI增長3%左右的目標；至於全國工業生產者出廠價格（PPI）12月同比下降0.7%，跌幅較上月收窄0.6個百分點，仍低於市場預期的跌0.1%。全年PPI漲4.1%。分析認為，隨著生產生活漸回歸正常，未來幾個月CPI和PPI漲幅都有可能回暖，但預計2023全年整體通脹形勢依然溫和。

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市場期待穩增長政策加力。個股漲跌互現，地產和旅遊板塊回調，新能源汽車板塊逆勢揚升。滬指周四（12日）衝高回落，一度跌至3153點，午後獲陸股通資金大幅流入托市，總結全日滬綜指仍升0.05%，報3163.45點，深成指升0.23%，創業板指更升0.51%。



農曆新年將至，人民銀行周四淨投放1150億元（人民幣．下同），連續兩日放水。不過股市交投持續收縮，兩市全日成交6815億元，按日減少8.1%。陸股通全日淨流入超過95億元，連續七日淨流入。



今日新聞精選



1. 據《路透》引述美國政府高級官員報道，美國總統拜登與日本首相岸田文雄在周五（13日）峰會上，除了商討兩國共同安全及全球經濟議題外，或討論對於中國的半導體出口管制。美國官員認為，即使美日的法律結構不同，但相信兩國有相似願景，又指支持出口管制的國家越多，措施會越有效。另據日本《共同社》報道，日本與美國除了打算就加強核能發電和液化天然氣等能源領域合作達成共識外，亦會在包括半導體、人工智能及量子等最尖端技術在內的經濟安保領域擴大合作，抗衡中國。有關半導體等最尖端技術，中國正在加速「軍民融合」政策。美國在半導體對中出口限制上要求日本配合，日美首腦會談可能就此進行磋商。此外，國家生態與環境部網站公布，中國氣候變化事務特使解振華同美國總統氣候問題特使克里11日舉行視頻會談，雙方圍繞落實中美元首峇里會晤共識，合作推動全球氣候多邊進程等議題交換了意見。雙方一致同意後續將進一步保持溝通，共同應對氣候變化挑戰。



2. 國家發改委價格司副司長周伴學表示，2022年，國際能源供需形勢復雜嚴峻、價格大幅上漲，多個國家遭遇能源危機；中國是能源消費大國和進口大國，國際衝擊疊加極端天氣頻發，能源保供穩價面臨較大風險挑戰。國家發改委創新機制、穩定預期、加強監管「三箭齊發」，以煤炭為錨著力保持能源價格總體穩定。2022年1-11月，美國、歐元區CPI中能源價格同比分別上漲約27%和38%，而中國CPI中居民水電燃料價格僅上漲約3%，汽柴油價格漲幅也明顯低於美歐。國家發改委價格司副司長牛育斌表示，從近期調度情況看，各地重要民生商品供應充足、儲備充實，市場價格平穩有序，能夠保障廣大城鄉居民節日期間消費需求。發改委價格司司長萬勁松表示，受豬肉消費較往年偏弱、生豬供應階段性增加等因素影響，近期國內生豬價格有所回落。各方分析認為，當前國內生豬產能總體處於合理區間，預計2023年價格波動幅度會比2022年小一些。國家發展改革委將會同有關部門繼續緊盯市場動態，按照預案規定及時採取調控措施，促進生豬市場平穩運行。



3. 新一波新冠疫情席捲中國，世衛再次呼籲中國分享更多新冠疫情數據，同時稱讚美國在分享數據方面一直極其透明。緊急項目執行主任瑞安周三（11日）在日內瓦舉行的記者會上表示，世衛仍然相信中國的死亡人數被嚴重低報，原因是中方對新冠死亡的定義狹窄。他說，需要鼓勵而並非阻撓中國公營醫疫體系的醫生通報死亡病例。上海市人大代表、國藥控股(01099)總裁劉勇周三在上海兩會現場表示，全球首款獲批的口服新冠藥默沙東莫諾拉韋膠囊由國藥代理，已於周四通過首次進口的藥品檢驗，預計本周五在國內上市。與此同時，默沙東（中國）投資有限公司11日發布聲明稱，近日，有廠商打著「默沙東授權」和「默沙東捐贈」等旗號，向部分省市供應新冠藥物。默沙東呼籲各藥品生產／經營企業、藥品採購和銷售平台，尊重企業的合法權益，共同維護國內藥品市場合法、公平的經營秩序。對於部分藥品企業的侵權行為，默沙東將採取必要的法律措施。



4. 商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會表示，過去三年，世界變局加速演進，世紀疫情影響深遠，國際經貿環境動盪不安。中國外貿經受住了重大風險考驗，展現出較強韌性和活力。2021年，中國進出口總額連續跨過5萬億美元、6萬億美元兩個台階，2022年預計規模將再創新高。她指出，當前，全球經濟衰退風險上升、外需增長持續放緩，是外貿穩增長面臨的最大壓力，部分行業需求疲弱、訂單不足。近段時期以來，很多地方積極組織外貿企業「走出去」，將海外客商「請進來」，一系列貿易促進措施的落地，大大增加了外貿企業拓市場、接訂單的渠道和信心。企業組團包機、亮相展會、拜訪客戶、洽談合作，主動擁抱海外市場，歲末年初的外貿圈更加積極活躍。從商務部跟蹤監測的樣本外貿企業情況看，已經出現了一些積極訊號，特別是出口大省接單情況有所好轉。



5. 中國外交部長秦剛上任後的首次官方出訪非洲，他在埃塞俄比亞發表講話反駁了有關中國貸款給非洲的資金是「債務陷阱」的指摘。秦剛指出，中國在改善非洲人民生活方面做出了具體貢獻，但中國不接受債務陷阱這個不合理的標籤。非盟的總部位於埃塞俄比亞。他引述世界銀行的數據表示，來自多邊金融機構的債務額佔到非洲外債的四分三，在解決償付問題上，多邊金融機構應發揮更大的作用。此外，秦剛呼籲改善中美兩國之間的關係。他表示，中美兩國應相互合作、和平共存，而非競爭，沒有任何國家、任何人有權利強迫非洲國家和人民選邊站隊，非洲應是國際合作的大舞台，不是大國競爭的角鬥場。秦剛此行訪問了加蓬、安哥拉、貝寧和埃及。中國外交部網站透露，9日秦剛也應約同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通電話。雙方還就烏克蘭危機等交換了看法。



6. 標普表示，自中國恒大(03333)在2021年下半年首次遇到流動性困難以來，中國房地產市場就危機不斷，中國政府去年底啟動的扶持措施給近來的低迷劃上了句號。標普預計該行業今年將緩慢復甦，銷售額在今年可能會進一步下降5%至8%，預計銷量將企穩，銷售額的下降將主要是價格下跌造成的。標普表示，鑑於能夠較自由地獲得融資，國有房企的市場佔有率2023年將增加，國有房企2022年拿地更加積極，在未來數月乃至數年裏，它們將佔據更有利地位，比民營企業更容易獲得市場佔有率。此外，廣東省十四屆人大一次會議早上在廣州開幕，省長王偉中在工作報告表示，有效防範化解重大經濟金融風險。穩妥處置房地產企業債務風險，推動做好保交樓、保民生、保穩定等工作。因城施策支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。值得關注的是，有「中國房地產之父」之稱的中房集團前董事長孟曉蘇，在第三屆南方財富峰會上表示，如果中國百姓拿出三分之一的存款買樓和裝修，中國經濟就能恢復。言論惹起爭議。



7. 全國工業和信息化工作會議在北京召開，工信部在會上強調，今年要穩住汽車等大宗消費，保持煙草行業平穩增長；要加快信息通訊業發展，全面推進6G技術研發；加快大飛機產業化發展，推動工業母機高質量發展。另據《央視》報道，國家電網公司董事長、黨組書記辛保安表示，2023年將加大投資電網投資至超過5200億元人民幣，再創歷史新高，並會進一步擴崗穩就業，年內計劃再提供就業崗位超過四萬個。辛保安還表示目前國家電網公司並網的新能源裝機超過了六億七千萬千瓦，利用率始終保持在97%以上，並網的新能源的容量，裝機的規模都在全球是第一。所以加快新能源的發展，加快新能源的消納就顯得至關重要。2023年計劃再開工建設5座抽水蓄能電站，投運4座抽水蓄能電站，屆時國家電網公司運行的抽水蓄能電站裝機規模將達到3800萬千瓦。



8. 通脹數據改善為聯儲局下月進一步放緩加息步伐創造空間，聯儲局將於下月1日公布今年首次議息會結果，波士頓聯儲銀行行長柯林斯周三表示，她現階段傾向加息25個基點。美匯指數在CPI數據出爐前持平，紐約尾盤報103.27。人民幣中間價回升，即期匯率（CNY）周四早上高開185點子，全日漲210點，收報6.7565，止步兩連貶，創去年8月12日以來五個月新高。交易員稱，美國通脹數據即將公布，市場預計通脹壓力趨降溫將令美聯儲放緩加息步伐，風險情緒升溫美元表現疲軟，人民幣獲益走升。他們並指出，美國通脹形勢料比預期溫和，如果數據推動美元繼續走弱，人民幣有機會升破6.75關口；但若超預期維持在高位，美元則有反彈可能。此外，國際金融協會（IIF）數據顯示，累計2022年，中國股票類別錄得71億美元資金流入，但中國債券市場錄得717億美元資金流出。而在去年12月，資金流入中國市場，中國股票錄得63億美元資金流入，中國債券市場錄得51億美元資金流入。

撰文：經濟通中國組

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