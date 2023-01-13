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【虛幣世界】比特幣曾升上萬九，美國CPI續降溫

13/01/2023

　　美國公布上月CPU數據，為6.5%，上月為7.1%，美國通脹降溫，帶動股市上揚，以科技股為主的納斯達克綜合指數和道瓊斯工業平均指數(DJIA)均上漲0.6%，而標準普爾500指數上漲0.3%。加密貨幣一同抽升，比特幣曾升上19000美元水平，隨後已回落至 18800 美元。


　　FTX 前首席執行官Sam Bankman-Fried（薯條哥）發表網誌指，否認藏匿了數十億美元，並聲稱FTX和姊妹公司Alameda Research倒閉是因為加密貨幣市場崩潰和Alameda 方面的對沖不足。薯條哥面臨多項聯邦指控，包括共謀欺詐，目前他位於加利福尼亞的家中獲得保釋，他對這些指控拒不認罪，但他的副手兼阿拉米達州長卡羅琳·埃里森 (Caroline Ellison)承認犯有欺詐指控，目前正與美國紐約南區檢察官合作進行調查。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報18735.44元(美元．下同)，跌0.59%(24小時比較．下同)；以太幣現報1404.58元，跌0.80%；艾達幣報0.3255元，跌1.15%；瑞波幣報0.3721元，跌0.72%。
　
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