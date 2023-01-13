潤泥發盈警股價先跌後升 行業有望復甦可早作部署？

華潤水泥(01313)昨日(12日)收市後發盈警，料去年純利大減74%至78%，今日(13日)股價低開逾1%後卻沒持續下滑，半日更倒升逾1%，相信因去年在高成本、弱需求影響下，水泥企業盈利能力大跌已在市場預期內，而潤泥及海螺水泥(00914)等水泥股去年股價已跌逾兩成，今年累積升幅也暫只有單位數，現價股息率高達9至10厘，近日亦有大行唱好行業今年有望復甦，並上調潤泥目標價，海螺水泥及中國建材(03323)等亦獲大行推介，或可趁其勢弱預早部署，博其往後可追落後。

(華潤水泥網頁截圖)

受累成本升銷量售價降 潤泥料去年純利減74%至78%

華潤水泥公布，截至2022年12月31日止年度，公司擁有人應佔盈利預期將較截至2021年12月31日止年度減少約74%至78%，主要因去年集團水泥產品單位銷售成本較2021年上升；去年集團產品銷售量較2021年下降；及集團於去年業務運營區域內的水泥及熟料平均銷售價格較2021年下降。



潤泥業績差早已有跡可尋，集團去年第三季營業額按年少24%至80.8億元，盈利按年跌98%至3291.8萬元。去年首三季營業額按年少21.4%至242億元；純利按年減65.4%至18.37億元；毛利率為15.8%，較2021年同期的30.3%少14.5個百分點。當時集團指，毛利率減少因水泥產品成本增加，產品銷量倒退、銷售及分銷成本上漲。





去年煤價高房市弱 今年料受益經濟回暖基建投資積極



事實上，去年整個水泥行業的境況都不太好，盈利能力大幅倒退。水泥是一個高耗能行業，是用煤大戶，煤炭價格變動對其成本影響很大，有業界表示，煤炭價格每噸上漲100元，每噸水泥成本預計增約9至10元，而去年煤炭價格持續走強，導致水泥企業生產成本高企。海螺水泥曾披露，受原煤和外購電價格上漲影響，公司去年上半年燃料及動力成本上升達39%。另外，去年宏觀經濟環境偏弱、房地產市場表現不佳等，亦令水泥行業整體需求下降。

不過，隨著新冠疫情影響減弱，今年宏觀經濟環境預期大幅回暖，再加上基建投資預計仍偏向積極，水泥行業或將觸底反彈。



里昂：內地今年基礎設施投資穩增 首選中建材升潤泥目標



里昂近日發表報告，預期在更高赤字率和地方政府專項債券配額，以及準財政政策工具實施支持下，內地今年基礎設施固定資產投資(FAI)將有7%至8%的按年穩健增長。預期今年水泥行業銷量將按年持平，價格料錄按年下跌，但估計成本的壓力較小，可令盈利築底反彈。行業首選中建材(03323)，評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價由7元升至8.4元；華潤水泥評級則維持「跑贏大市」，目標價由4.4元升至4.7元。

華泰證券則表示，水泥股當前市盈率及市帳率分別較2008年以來平均低48%及57%，預期的邊際改善有望帶動估值修復，維持行業「增持」評級。

中金：料行業基本面回升盈利修復 薦買潤泥海螺水泥等



另中金早前表示，近期地產、巨集觀支持政策密集發出，中央經濟工作會議亦定調穩中求進，繼續支持住房改善並維護地產供給端生態，在政策性金融、基建投資等方面均表態積極，水泥板塊的需求預期已獲得明顯提振，預計今年水泥需求有望同比回升1%至2%。今年除行業需求有望實質性改善外，供給端亦具備深化共識、加強管控的基礎，行業基本面有望在供需面趨穩下走向景氣回升，企業盈利有望修復，推薦明顯受益行業修復的潤泥、海螺水泥及華新水泥(06655)等。



摩通則稱，隨著內地持續復常，資源股仍有較大上升空間，春節後需求恢復將是確認行業是否能恢復到疫前水平第一組數據，建議投資者撈底海螺水泥及中國建材。高盛亦維持中國建材「買入」評級，指公司銷售範圍覆蓋全國，供應基礎設施和房地產領域。雖然對水泥業務持謹慎看法，但仍看好中國建材，這是由於其新材料業務的強勁增長前景，持續的債務削減和撥備減速趨勢。預計不斷擴大的新材料業務在2025年貢獻其近半盈利，鑑於當前估值具有吸引力的風險回報，將其列入確信買入名單，目標價14.5元。



潤泥半日升1.57%收報4.53元，其他水泥股表現各異，海螺水泥升3.27%報30元，中國建材升1.59%報7.01元，華新水泥升1.37%報8.9元，亞洲水泥(00743)跌0.27%報3.74元，西部水泥(02233)、山水水泥(00691)及金隅(02009)則無升跌，分別報0.94元、1.59元及0.99元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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