溫鋼城：美國若現衰退勢拖累港股 恒指最樂觀望兩萬五

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城 (Harris)

美國通脹放緩至6.5%，符合市場預期，按年升幅連續第6個月降溫，按月更是兩年半以來首次下跌，帶動美股全線造好，港股能否跟升？通脹持續降溫，有望避過經濟衰退？高鐵復運在即，但對本地及內地各通關相關股的利好作用，或早已在股價上反映﹑炒風不再？內地力谷內需，屬剛需的汽車板塊能看高一線？要達成中汽協全年車銷增長3%的目標，現遇甚麼阻力？新能源車補貼完結，對行業影響有多大？

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