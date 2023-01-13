《神州經脈》貿易數據續低迷 滬指周升1%外資掃貨 人幣半年高

外資持續「掃貨」，A股三大指數周五（13日）集體走強，午後獲陸股通資金大幅流入托市，滬指收市升1.01%，報3195.31點，距離三千二只有一步之遙，本周累升1.19%。深成指周五收升1.19%，創業板指升1.42%。

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外資周五通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入133.36億元（人民幣．下同），為上年11月14日以來兩個月新高，亦為連續八日淨流入，累計淨買入超600億元。兩市交投略為回暖，全日成交7023億元，按日增3.1%。



春節假期將至，人民銀行持續釋放流動性，連續三日放水，累計本周淨投放2130億元。



2022年中國進出口總值42.07萬億元，比2021年增長7.7%，規模再創歷史新高，連續6年保持貨物貿易第一大國地位。以美元計，12月出口同比跌9.9%，跌幅較上月擴大1個百分點，略好於市場預期的跌10%；當月進口同比跌7.5%，跌幅較上月收窄3.1個百分點，亦好於市場預期的跌9.8%。貿易順差擴至780.1億美元，略多於市場預期的762億美元。以全年美元計，出口同比增7%，進口增1.1%。全年貿易順差8776億美元。其中，2022年出口值同比增加7%至紀錄高位3.59萬億美元。



今日新聞精選



1. 海關總署新聞發言人呂大良表示，2022年中國外貿實現了新的突破，進出口規模、質量、效益同步提升，成績來之不易。展望今年，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，外部環境動盪不安，世界經濟下行的壓力不斷加大，中國外貿發展面臨的困難挑戰仍然較多。2022年中國有進出口實績的外貿企業59.8萬家，增加5.6%。其中，民營企業51萬家，增加7%，進出口21.4萬億元，增長12.9%，佔進出口總值的50.9%，提升2.3個百分點，首次超過了50%。同期，外商投資企業進出口13.82萬億元，國有企業進出口6.77萬億元，分別佔進出口總值的32.9%和16.1%。根據初步測算，2022年中國跨境電商進出口2.11萬億元，增長9.8%。近年來，跨境電商發展迅速，國家陸續出台了相關支持政策，跨境電商優勢和潛力有望進一步釋放。呂大良亦表示，2022年12月，全國進口、出口整體通關時間分別為32.02小時和1.03小時，分別比2017年縮短了67.1%和91.6%。1月8日，新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」且不再納入檢疫傳染病管理以來，口岸通關平穩有序。



2. 中國商務部部長王文濤12日視頻會見美中貿委會會長艾倫。雙方就中美經貿關係、中國擴大開放等議題交換了意見。中方願常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。王文濤指出，美國政府以「戰略競爭」定義中美關係，對華採取一系列貿易投資限制措施和保護主義做法，損害了兩國企業和民眾的利益。希望美方正確看待中國發展給美國、給世界帶來的機遇，按照兩國元首指明的方向，推動中美經貿關係早日重回正軌。此外，美國眾議院以331票對97票通過法案，禁止美國戰略石油儲備出口至中國，所有反對票均來自民主黨員。但它可能在參議院面對極大阻力。美國向中國出口石油的問題，源於俄羅斯入侵烏克蘭後導致油價上升，美國總統拜登去年宣布釋放1.8億桶戰略石油儲備，引發共和黨員要求有關立例。有共和黨員批評，拜登浪費美國的戰略儲備。報道指，去年有數百萬桶來自美國戰略儲備的石油最終出口到中國，包括賣給中石化(00386)的子公司。



3. 官媒《新華社》報道，近期相關部門起草《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》，擬重點推進21項工作任務。報道指，在風險可控和保障債權安全的前提下，金融部門將從存量和增量入手，加大貸款、債券、資管等多渠道融資支持力度，保持優質房企融資性現金流穩定。根據行動方案，下一步金融管理部門將鼓勵金融機構與優質房企自主協商，推動存量融資合理展期；加大信貸、債券等新增融資支持力度；研究銀行向優質房企集團提供貸款，合理滿足集團層面流動資金需求；支持境外債務依法償付，提供外匯管理等政策支持。報道特別提及，將合理延長房地產貸款集中度管理制度過渡期，同時完善針對30家試點房企的「三線四檔」規則，在保持規則整體框架不變的基礎上，完善部分參數設置。行動方案主要針對專注主業、合規經營、資質良好的優質房企，重點是其中經營規模較大、覆蓋區域較廣，具有一定系統重要性的優質房企。方案只設定了優質房企條件，沒有具體名單。此外，加快新增1500億元保交樓專項借款投放、設立2000億元保交樓貸款支持計劃、並設立1000億元住房租賃貸款支持計劃。



4. 據《英國金融時報》報道，中國政府正著手認購阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)旗下子公司的「特殊管理股」。報道指，這些股權通常只涉及互聯網集團主要實體1%的股份，但於集團的商業決策上具有特殊權利，性質類似「金股」（golden shares）。據中國商業記錄，國家網信辦設立的投資基金下屬實體於1月4日收購阿里巴巴一家廣州子公司的1%股權。另據《路透》引述消息人士最新報道，中國當局將允許滴滴出行的叫車服務和其他應用最早於下周重返國內應用商店，這是對科技行業為期兩年的監管打擊正在逆轉的又一個訊號。應用程序恢復上架也標誌著滴滴完成了長達一年半之久的整改，國家網信辦於去年7月對該公司處以12億美元的罰款。其中兩位消息人士表示，滴滴在去年已繳納了罰款。不過，為期一年半的整治已令滴滴光彩不復當年。據《南華早報》稍早引述消息人士報道，滴滴出行在農曆新年前啟動新一輪裁員，涉及數百個工作崗位。



5. 國務院總理李克強9日到市場監管總局考察，並主持召開座談會。他強調，保護知識產權就是保護創新、保護第一生產力，要堅持創新驅動發展。支持平台經濟健康持續發展，更好發揮促進就業和消費、銜接生產要素、助力創新等作用。李克強稱，繼續抓好穩經濟一攬子政策和接續措施落實。減稅降費等政策該延續的延續、該優化的優化，實施好原定延續執行的小規模納稅人增值稅減免、生產和生活性服務業增值稅加計抵減政策。推進金融工具支持的重大項目建設、設備更新改造加快形成實物工作量，結合實際推動生活服務消費有序恢復。回應市場主體關切，幫助解決原材料供應、用工、信貸資金等困難，推動企業節後快速復工復產。市場監管總局介紹，市場主體數量由十年前的5500萬戶增加到現在的1.69億戶，其中個體工商戶超過1.1億戶，東部地區市場主體佔全國的46.5%。此外，國務院國資委召開會議明確，要密切關注地方融資平台風險，做好債務、房地產、金融、投資、安全環保等重點領域風險防控；並推進國有資本布局優化和結構調整，持續推動國有資本向重要行業和關鍵領域集中。



6. 國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，中國外交部領事司司長吳璽表示，1月8日以來出入境人數明顯上升，目前中國各個口岸運行非常平穩有序；會採取必要的措施，防止境外疫情向國內倒灌，防止境外一些新的病毒影響國內疫情的防控。國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤介紹稱，新型冠狀病毒感染「乙類乙管」總體方案對優化中外人員往來作出了安排。從1月8日實施以來監測情況看，出入境人員數量呈穩步增長、有序恢復態勢。1月8日至12日，全國移民管理機構日均檢查出入境人員49萬人次，較「乙類乙管」政策措施實施前上升48.9%，是2019年同期的26.2%。入境數量略高於出境。日均入境25萬人次，較實施前上升54.7%，日均出境24萬人次，較實施前上升43.3%。此外，繼輝瑞Paxlovid、河南真實生物阿茲夫定之後，第三款在國內獲批的新冠口服藥--默沙東與Ridgeback生物技術公司合作研發的抗新冠病毒口服藥物「莫諾拉韋」正式進入國內市場銷售推廣，首發的藥物周五可以送達上海的醫療機構，周五晚上或周六（14日）可以到達全國其他地方。



7. 國內消費需求不振，新能源車陸續打響降價戰。繼特斯拉後，華為和本土車企賽力斯(滬:601127)共同打造的AITO問界汽車宣布，周五8點30分起，旗下問界M5和M7車型售價調低，幅度最高達3萬元。問界汽車微信公眾號發文稱，問界M5 EV調整後起售價為25.98萬元，此前為28.86萬元起，降價2.88萬元；問界M7調整後起售價為28.98萬元，此前為31.98萬元起，降價3萬元。針對1月13日8點30分前已提車的車主，問界將推出新年感恩回饋活動，問界M5 EV及問界M7的首任車主將享受總價值3.3-3.5萬的權益，包括延長整車質保至8年/16萬公里和贈送12萬AITO積分，同時問界M5全系車型可享兩年的基礎保養。儘管新能源汽車補貼全面退出之後車企成本增加，但除比亞迪(01211)(深:002594)宣布漲價2000-6000元不等外，特斯拉中國上周大幅下調MODEL 3和MODEL Y起售價，幅度最高達3.6萬元，並創下歷史最低價格，以搶佔更多市場份額。另據《彭博》引述消息人士報道，特斯拉（Tesla）中國上海工廠三期項目被暫時擱置，為特斯拉在中國年產200萬輛汽車的擴產目標投下變數。



8. 美國最新CPI數據近一步顯示通脹降溫，在市場對下月聯儲局可能將加息幅度下調至25個基點的預期下，美元進一步走軟。美匯指數再跌破7個月新低，跌0.94%至102.21。人民幣中間價兩連揚至半年高，即期匯率（CNY）周五早上亦高開315點子，全日飆466點，收報6.7099，實現兩連漲，收盤價創去年7月11日以來半年新高。交易員稱，美國通脹壓力緩和強化市場對美聯儲放緩加息步伐的預期，美匯隔夜大跌後在102.3附近企穩，人民幣順勢走升。他們並指出，下周春節前結匯需求料明顯下降，短期人民幣續升空間或有限，而春節假期後可能面臨回調壓力。瑞銀全球財富管理將2023年12月底美元／人民幣的預測從6.7下調至6.5。中國經濟重開勢頭強勁，GDP增速下半年料將高於趨勢，而美國經濟活動可能放緩，或推低美元/人民幣匯率。法國巴黎銀行警告稱，經濟依然脆弱之時，靠市場情緒改善推動的人民幣漲勢可能根基不牢，而國泰君安和浙商銀行也提到，出口商的結匯潮可能很快就會消退。

撰文：經濟通中國組

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