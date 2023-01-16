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【虛幣世界】比特幣重返二萬美元大關，分析師看法中立

16/01/2023

　　比特幣自FTX崩盤以來，首次重返20000美元大關，在今年頭兩週內上漲了20%以上； 儘管如此，對比起2021年11月突破65000 美元歷史高位，比特幣仍接近殘酷熊市的低端。外匯交易商Oanda的高級市場分析師Craig Erlam表示，20000 美元曾經被認為是令人不安的低點，但現在可能代表著復甦的跡象。


　　Erlam認為，樂觀情緒因兩年半以來首次月度通脹下降以及標題和核心數據的年度進一步急劇下降而加劇。而市場分析公司DataTrek Research的聯合創始人尼古拉斯·科拉斯(Nicholas Colas)在一份報告中寫道，美聯儲的政策仍然很重要，但其他問題，例如中國的重新開放、美國經濟和企業盈利增長的步伐以及正的實際利率將爭奪投資者的注意力。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報18735.44元(美元．下同)，跌0.59%(24小時比較．下同)；以太幣現報1404.58元，跌0.80%；艾達幣報0.3255元，跌1.15%；瑞波幣報0.3721元，跌0.72%。
　
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