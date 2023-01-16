  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

南航東航擬自美退市國航同受壓　大行對復甦看法分歧應如何部署？

16/01/2023

　　近年中美角力加劇，繼去年8月有5家國企宣布從美股退市後，南方航空(01055)及東方航空(00670)亦宣布擬申請將其存託股(ADS)從紐約證券交易所退市。知道會退市，美股投資者會提早沽貨，股價短期難免受壓，連帶國航(00753)，三隻中資航空股今日(16日)都逆市下跌。雖然內地本月8日起逐步通關，並恢復辦理多項出入境簽證，春運期間旅客人數亦急升，但大行對三隻航空股看法分歧，其中大摩料其今年盈利難重回疫情前水平籲減持，匯證卻籲買入，航空股應如何部署呢？

 

(Shutterstock)

 

南航東航擬申ADS從紐交所退市　指交易量有限成本較高

 

　　南方航空公布申請自願將其存託股(ADS)從紐約證券交易所退市，並撤銷有關存託股和對應H股的註冊。集團指，綜合考慮美國存託股份交易量與其H股全球交易量相比有限，同時在紐交所上市以來從未作後續融資，且香港聯交所和上海證券交易所具有較強可替代性，可滿足其籌融資需求，以及維持存託股在紐交所上市相關成本較高，已向紐交所發出有關申請退市通知，擬於下周一(23日)或之後向美國證交會提交表格，退市預計在表格提交10日後生效，最後交易日期為2月2日或之後。東方航空亦已於上周五(13日)通知紐交所擬申請將其存託股退市，預計交易最後日期同為2月2日或其前後，退市原因與南航相若。

 

　　南航東航並非首兩間國企申請從美股退市，去年8月在中美審計爭議下，中國人壽(02628)、中石化(00386)、中石油(00857)、中國鋁業(02600)及上海石化(00338)已率先宣布自願退市。

 

春運第6天發送旅客按年增41%　東航單日客流見半年高

 

　　另方面，今年春運是新冠疫情以來首個放開出行限制的春運，國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，1月12日(春運第6天)全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客3823.7萬人次，環比增長0.9%，比2022年同期增長40.9%，比2019年同期下降50.2%。北京首都機場(00694)表示，今年春運期間首都機場預計進出港旅客482.2萬人次，日均12.1萬人次，預計起降航班3.9萬架次，日均970架次；客流量整體呈上升趨勢，預計1月20日將迎來節前客流小高峰。民航局副局長呂爾學則指，今年春運放開出行限制，將給行業恢復發展帶來利好，但染疫風險也使部分旅客對出行存在一定觀望心態，民航春運態勢仍存在較大不確定性。

 

　　春運期間國航加大運力投放力度，計劃安排航班58633班次，同比增長75.9%，其中國內航線投入增長明顯，日均安排航班1445班次，同比2022年增加620班次。東航則表示，今年春運計劃投入飛機753架，日均班次超2900班，計劃執行加班航班6000餘班，計劃投入的客運座公里已恢復到2019年春運水平的87%。東航又公布1月12日執行航班2030班、承運旅客逾21萬人次，為近半年來單日客流新高；1月13日計劃執行的航班量、客流量繼續攀升，達2281班、23.76萬人次。

民航局每周收700中外航班復航申請　最快1月下旬恢復運營

 

　　此外，中國民航局運輸司司長梁楠日前表示，民航局1月8日起已開始受理中外航空公司復航申請，其中包括中美航空公司恢復運營中美航線的申請；已經有近40家中外航空公司報送了涉及34個國家、每周約700班客運航班計劃申請，其中大部分航班計劃於1月下旬至2月期間恢復運營，民航局正在按照程序抓緊審核辦理，同時已恢復受理國際客運包機及公務機申請。不過，梁楠表示，考慮到航空公司恢復運營，國際航班受到市場需求、運力安排、時刻協調等多重因素影響，需要較長準備時間。另歷經3年疫情衝擊，旅客跨國出行意願仍需一段時間逐步恢復。總體來看，國際航空市場的恢復進度將慢於國內航空市場。

 

　　東航計劃於1月8日至31日期間執行國際航線43條，按年增加22條；計劃執行國際航班400班次，按年增加220%；新增和加密航線主要涉及上海出發至東南亞、澳洲及歐洲等地區。

 

大摩料今年盈利難回疫前水平籲減持　匯證籲買入偏好國航

 

　　摩根士丹利近日發表2023年香港及中國運輸業展望，指中國重啟將改善需求前景，惟料三大中資航空股今年盈利難以回到疫情前水平，均予「減持」評級，東航目標價2.5元，南航目標價4.1元，國航目標價5.7元。航空股中，大摩薦買國泰(00293)，予「增持」評級，目標價10.7元，指今年香港航空市埸仍將供不應求，以及料國泰的資產利用率將比疫情前水平高，均能支持其盈利追過疫前水平。

 

　　不過，匯證早前發表研報指，內地近期幾乎取消所有防疫限制，刺激海外旅遊的預訂，國際運力的回升速度快於預期，應緩解國內航班的價格壓力並帶動相關航線的收益率，分別予國航、東航及南航8.5元、4元及6.2元目標價，重申「買入」評級，偏好擁有較多國際航線的國航。高盛亦予國航「買入」評級，目標價7.8元，指內地航空客運量大幅恢復至2019年水平的80%，機票價格不包括燃油附加費高出6%。由於只有2%的飛機停飛，及大多數員工已從疫情中康復，國航或能將生產力提高到2019年的水平。國航管理層對國內和國際航空持樂觀態度，因線下展覽和會議將拉動業務發展，加上清明和勞動節假期的影響，預料3月後進一步復甦。

 

　　另值得一提，國航公布去年12月乘客人數約297萬人次，同比下降30.3%，環比升35.3%；去年乘客人數約3860.7萬人次，同比下降約44%。國航半日跌2.77%收報7.38元，南航跌1.75%報5.63元，東航跌1.17%報3.39元，國泰則升1.08%報8.46元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

163.400

異動股

02373

美麗田園醫療健康

30.200

異動股

02411

百果園集團

6.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 163.700
  • 02373 美麗田園醫療健康
  • 30.250
  • 02411 百果園集團
  • 6.300
  • 02380 中國電力
  • 3.650
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.700
股份推介
  • 00066 港鐵公司
  • 42.200
  • 目標︰$46.00
  • 01157 中聯重科
  • 4.340
  • 目標︰$4.63
  • 02385 讀書郎
  • 8.120
  • 目標︰$12.00
  • 02362 金川國際
  • 0.660
  • 目標︰$0.90
  • 02020 安踏體育
  • 113.200
  • 目標︰$115.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.100
  • 00700 騰訊控股
  • 368.400
  • 00005 滙豐控股
  • 56.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 163.700
  • 00941 中國移動
  • 55.300
報章貼士
  • 03800 協鑫科技
  • 2.020
  • 目標︰$2.50
  • 01999 敏華控股
  • 8.830
  • 目標︰$10.00
  • 02128 中國聯塑
  • 9.180
  • 目標︰$10.80
熱炒概念股
即時重點新聞

16/01/2023 12:07  恒指半日高收159點報21898，藥明飆逾6%，聯想挫逾3%

16/01/2023 10:35  《Ａ股焦點》車企創始人舉報遭官員威迫虛報產值，新能源車股偏軟

16/01/2023 09:33  《異動股》綠葉製藥升12%，精神分裂症新藥獲美國批准上市

16/01/2023 09:05  國泰工會周三發動集會，要求公司正視員工訴求

16/01/2023 08:45  【新冠感染】衛健委:新增住院新冠死亡6萬人，發熱急症高峰已過

16/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒４２億元，買騰訊沽建行

16/01/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通唱好內房物管，勁升龍湖、碧服目標價近一倍

13/01/2023 16:56  《嚟緊炒Ｄ乜》威馬汽車借殼ＡＰＯＬＬＯ上市，升上１銀先叫合理

16/01/2023 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７５，美元兌人幣跌報６﹒６９８３

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

南航東航擬自美退市國航同受壓　大行對復甦看法分歧應如何部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大戶基金撐市恒指勢見22500 招行牛熊線有支持
人氣文章

新聞>數碼新體驗

保誠提升醫療網絡免找數服務 帶來更方便快捷的理賠體驗
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

美白、防牙石、防敏感特殊配方牙膏點揀好？ 電動牙刷係咪刷得乾淨啲？專家拆解！
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試｜10款洗衣乾衣機大比拼！5千元Whirlpool媲美逾2萬元Miele！邊個牌子洗衫最乾淨？乾衣速度最快？最慳電慳水？（附詳細評分）
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

美債違約？
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

愛爾蘭威士忌：在未來10年間或會掀起新潮流！醇厚溫和、滑溜平衡，愛爾蘭與蘇格蘭威士忌分別在哪？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「斷捨離」何嘗不是另一種執念！專訪「JupYeah執嘢」創辦人，分享禁物慾良方
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

情趣用品店老闆分享：80歲伯伯的心酸故事！女士唔知自己陰道痙攣！大學生唔識避孕？3歲到80歲都要有性教育！香港性教育落後成點？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
香港7%成年人患腹瀉型腸易激！浸大發現活潑瘤胃球菌為主因，這種食物應食少啲
人氣文章
新年後重整飲食：哪一種飲食法最健康？5種最佳飲食餐單排名，這種飲食法連續6年位居榜首！
人氣文章
入院長者、ICU病人易患譫妄症？會神志混亂、性情大變？醫生：家人多陪伴有助好轉
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 14:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 14:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 14:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2023 13:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/01/2023
南航東航擬自美退市國航同受壓　大行對復甦看法分歧應如何部署？
人氣文章財經熱話16/01/2023
《午市前瞻》大戶基金撐市恒指勢見22500 招行牛熊線有支持
人氣文章數碼新體驗16/01/2023
保誠提升醫療網絡免找數服務 帶來更方便快捷的理賠體驗
人氣文章財經熱話16/01/2023
【減慢加息】匯控見近一年新高　值得憧憬今年業績及派息
人氣文章大行報告16/01/2023
【大行炒D乜】內房返嚟喇！連帶物管也逢春？一表睇晒摩通點評價
人氣文章市場動向16/01/2023
市況像天氣般不似預期，難以確定入市時機? 認識股票掛鈎投資(ELI)，助你在亂市下有機會穩中求息。
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金