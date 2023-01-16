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《午市前瞻》大戶基金撐市恒指勢見22500 招行牛熊線有支持

16/01/2023

　　恒生指數半日收報21898，升159點或0.73%，主板成交750.59億元。恒生中國企業指數報7415，升24點或0.33%。恒生科技指數報4560，升6點或0.14%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、阿里巴巴-SW(09988)及騰訊控股(00700)；美團收報166.5元，跌4.7元或2.75%，成交46.5億元；阿里巴巴-SW收報113.8元，升1.1元或0.98%，成交34億元；騰訊控股收報374.6元，升3.2元或0.86%，成交32.24億元。國指三大成交股份依次為美團、阿里巴巴-SW及騰訊控股。科指三大成交股份依次為美團、阿里巴巴-SW及騰訊控

 

(招商銀行網頁截圖)

 

張智威：基金部署後難沽貨


　　恒指升破兩萬一後反覆向上，勢向22500大關進發。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，近期大市強勢，因不少基金大戶已做好部署，持貨後不會隨便沽貨，令恒指即使升勢緩慢亦不會轉跌。他指，不少基金初步目標為22500，有部分更看上至24000至25000，故本周突破22000的機會很大。


料招行企穩牛熊線


　　招商銀行(03968)公布業績快報，2022年歸屬於該行股東的淨利潤1380.12億元人民幣，按年增15.08%，每股基本盈利5.26元；股價上午一度突破50元水平，但即有明顯阻力拖累回落。張智威指招行由去年11月25元水平至今已升約一倍，預計有調整壓力，短期有空間再挑戰去年6月高位51.2元，上升空間不多。但他看好股價能守住250天線46.2元，因內房近期債務壓力紓緩，資金鏈帶動內銀股有望向好。


　　近期匯控(00005)升勢極強，連續多日裂口向上，1月以來已升超過一成半。張智威指匯控出售加拿大業務後流動性增加，市場憧憬回購及派息情況改善故不斷追入匯控，初步目標先看2022年高位57.4元。

 

招行去年淨利潤增長15%，股價今早最多漲近5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 14:28
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 14:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2023 14:10
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