中國電力料受惠加快轉型虧轉盈 獲券商看好比潤電更值博？

中國電力(02380)發盈喜，受惠加速向清潔能源轉型，料去年扭虧為盈賺最多27億人民幣，今日(16日)股價曾飆逾半成。中國電力火電轉型新能源力度較大，一向較受券商看好，至於另一龍頭電力股華潤電力(00836)則因火電收入受壓，可再生能源產能比例遠低於同業兼估值偏高，最近遭大和下調評級至「持有」，究竟邊隻電力股較值博呢？

(中國電力網頁截圖)

光伏及風力發電收入利潤大升 料去年賺最多27億人幣



中國電力預計去年純利將介乎約23億至27億人民幣，而2021年度虧損約5億人民幣。財務業績改善主因光伏及風力發電收入和經營利潤大幅上升；出售新源融合(北京)電力60%股權收益約6.5億人民幣，以及從中電國際新能源及中國電力(新能源)控股收購23家公司所產生收益約15億人民幣，此乃根據適用會計準則，收購目標公司代價中的股份支付部分，因交割完成時較簽訂合同時的股價變動導致與收購淨資產的公允值之間存在差異。



集團指，新能源裝機容量佔比截至去年底顯著提升，煤電板塊經營亦改善，同時受惠於母公司注入新能源和環保發電資產，助力清潔低碳加速轉型。預期將於3月下旬公布業績。

國信證券：光伏及風電投資成本大跌 看好龍源中國電力等

中國電力業績受惠加速低碳轉型，國信證券(香港)最新報告指，投資成本的大幅下降成為行業發展的重要推動力，2022年光伏組件價格連創新高，預計2023年隨著光伏產業鏈各環節新建產能釋放，組件價格將回歸合理水平，光伏系統初始全投資成本有望降至每瓦約3.5元人民幣，同時今年多晶硅料或將出現供過於求格局，硅料價格進入下行階段。儘管風機價格戰短期不利行業有序發展，但每千瓦1500元人民幣的風機價格或已基本觸底，長遠在新能源行業政策持續利好，市場高需求、風機大型化、風機成本不斷下降等多重因素驅動下，風電行業未來持續高速增長可期。



國信認為，內地「雙碳」政策背景疊加全球光伏、風電裝機成本快速下降，未來光伏、風電裝機規模保持高增長的趨勢確定，建議關注整個新能源發電產業鏈，看好直接受益於風電、光伏裝機規模快速增長的龍源電力(00916) 、中廣核能(01811)及傳統電力轉型清潔能源的中國電力 。

國海證券指中國電力火電轉型力度最大 國泰君安看3.95元

國海證券早前發表報告，維持中國電力「買入」評級，指其後續業績將有望受益於煤電資產質量優化，新能源裝機的快速增長也將貢獻較大成長性。根據中國電力《新發展戰略綱要》中2025年清潔能源裝機佔比達90%，假設公司2025年剝離火電資產至8GW，風電、光伏裝機等比例增長，將新增風電裝機約25GW，光伏裝機約32GW，在火電轉型新能源企業中力度最大。2022年上半年公司新增風光裝機1.2GW，在建項目共計6.54GW，並於下半年完成收購集團旗下23家新能源公司(共計2.15GW)事項，裝機儲備較為充足，預計2025年新能源發電業務或可實現收入394.16億元。



國泰君安亦重申中國電力「買入」評級，指其領跑同業的綠色轉型計劃正在從根本上改善公司盈利，股價仍有較大上漲空間，尤其考慮到市場後續將更看好轉型計劃，目標價3.95元。西南證券亦維持其「買入」評級，指公司新能源戰略轉型加速，清潔能源佔比不斷提升。

大和：潤電火電收入受壓 可再生能源產能比例遠低於同業

大和近日發表報告指，華潤電力火電廠板塊持續受壓，由於煤價在內地多數省份已屆15%至20%上行浮動上限，基本情境估算為收支平衡，甚至有機會錄虧損。另公司槓桿比率上升，但缺乏股本融資活動，每股分派上行空間有限，估計今明兩年股息率4.6%至4.8%，在具風險利率環境下並不吸引，將評級由「跑贏大市」下調至「持有」，調低對其2022至2024年盈測介乎2%至13%，以反映煤價上升及合營/聯營虧損，目標價則由16元升至18.5元。



大和又指，相較火電同業，華潤電力價格已過高，估值相當於預測今年市帳率0.9倍，華能(00902)及華電(01071)則分別為0.5倍及0.4倍。而相較可再生能源同業，華潤電力可再生能源產能比例僅31%，遠低於大唐新能源(01798)及龍源分別99%及93%，即使在2021至2025年間，管理層擬擴張可再生能源產能40吉瓦，惟項目資金來源有限，每年220億至240億港元經營現金流主要來自火電廠，不足以應付400億港元的每年資本開支。中國電力則計劃在2022至2025年每年建立8至10吉瓦可再生能源產能，將專注於以綠色能源過渡。



溫傑：潤電估值比同業高 可再新能源佔比低於中國電力

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，對中資電力股不會看得太悲觀，內地往後會再入口澳洲煤炭，料煤炭價格大幅超預期機會不大，電力公司之前已加電價應不會太蝕底，但要留意潤電之前爆升亦因收購了一些新能源項目，買入估值頗低，惟潤電比同業估值特別貴，火電業務佔比較多，可再新能源只佔約三成，低於中國電力等股份，如能用平價買到新能源項目可令業務較分散，而火電不太賺錢，半轉型新能源也只望有多些估值提升及收入增加，但短期已由13元升至18元，之後公布的去年第四季業績受累火電業務料不會太好，料股價主要於16至18元橫行，非電力股首選。

中國電力今日升3.69%收報3.65元，最多升7.1%至3.77元，成交4.08億元。華潤電力則升2.49%報16.44元，龍源升3.8%報10.94元，中廣核能升0.7%報2.89元，大唐新能源升0.81%報2.49元，惟華能跌1.31%報3.76元，華電跌0.63%報3.14元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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