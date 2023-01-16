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【專訪】陶冬：市場焦點正由通脹轉向衰退（有片）

16/01/2023

　　2022年落幕，西方各大央行集體誤判日漸高漲的物價問題，令通脹飆升至一代人未見過的水平，2023年主題又如何？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，市場的焦點正在由通脹轉向衰退，央行的焦點亦正在由通脹轉向衰退，而股市、債市對於全球衰退的判斷並不相同。

 

　　他認為，2022年幾乎所有經濟體都遭遇通脹的嚴重威脅原因有三，一是政府逐步開放社交距離限制刺激起需求，但央行判斷所有價格上漲壓力都是「過渡性」，無需為此作出政策反應。二是俄烏衝突觸發石油和天然氣價格暴漲。三是美國優渥的疫情救濟給了部分低端工人脫離工作的借口，經濟復甦後就業市場供不應求，企業被迫高價搶人。

 

　　相對於美國，歐洲有通脹，但只是能源通脹，沒有就業市場過熱。歐洲央行和英格蘭銀行最初拒絕跟隨聯儲加息，不過結果是大西洋兩岸利差迅速擴大，歐元、英鎊大幅貶值。到了下半年，歐洲不得不和美國同步加息，匯率穩住了，經濟卻被拖垮了。

 

　　中國經濟既沒有明顯的通脹壓力，就業市場也偏軟，但是聯儲基金的貨幣緊縮限制了中國貨幣寬鬆的空間，抗疫活動更限制了消費和投資，優化抗疫政策後經濟的短期走勢也受到衝擊。

 

中美歐面臨截然不同的經濟弱勢

 

　　2022年最後兩個月，多數經濟學家認為通脹的最壞時間已經過去，加息最猛烈的時間也已經過去。不過幾乎同時，經濟衰退的陰霾籠罩在世界上空。最新發布的世界銀行預測，全球經濟增長迅速回落到1.7%的增長，是過去30年來第三弱的增長，僅次於2008年的金融危機和2021年的新冠疫情期間，它還預言世界三分之一的經濟在今年會陷入衰退，包括多數G7發達國家。

 

　　陶博認為，美國、歐洲和中國三大經濟體面臨的是截然不同的經濟弱勢。歐洲經濟摔得多重，很大程度上取決於俄烏危機的未來走勢。同時，許多結構性問題極待解決。美國經濟有可能不致陷入衰退，但是任何一點意外都有機會掉入負增長，工資-物價的相互攀升能不能被打破是一大懸念。

 

　　中國經濟沒有通脹壓力，如何將房地產市場重新推回到穩定、均衡和可持續增長的軌道，對中國至關重要，也是全球經濟在2023年的搖擺因素。

 

 

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