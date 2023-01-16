【洪灝專訪】恒指下站兩萬三 科網股谷底翻倍

「The only thing we have to fear is fear itself」。從去年10月底史詩級抛壓，到短短兩個月後多空極限反轉，面對恐懼，如何超越無常？對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝最近接受《經濟通通訊社》訪問時就建議投資者，要克服「自我保護」的條件反射，勿為市場、情緒左右；他對2023年港股保持樂觀，預期恒指下一站挑戰23000點，龍頭科網股至少較低點翻倍，惟認為今年(或更長時間)難重回歷史高位。





港股仍處於一個「偏低水位」





從14597點(2022年10月31日)到21738點(上周收市位)，恒指暴力反彈逾7000點或49%，超越1997亞洲金融危機、2000科網泡沫、08金融海嘯時的熊市反彈極值。升了那麼多，人人皆關心還有多少「水位」，或是否應轉審慎？

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝。(Tim 攝)



有「中國最精準策略師」之稱的洪灝就指，港股過去兩個多月的走勢，反映預期從「極悲觀」修復至「較正常」，但實際仍處於一個「偏低水位」。下一步能否繼續有力上攻、市場信心能否進一步回暖，視乎內地經濟是否有實際起色。



現階段，他仍維持去年10月時上看的23000點，而不急於上修，之後會再評估經濟表現，但總體而言對港股今年全年表現樂觀。





勿忘納指用20年修復科網泡沫





眼見ATMJ(阿里、騰訊、美團、京東)較低位勁彈六七成甚至翻倍，他表示，此波反彈，一是因美國對中概股的審計告一段落；二是中國上月驟然重開，但人們短期傾向宅家避感染高峰，反而對互聯網服務需求大增；三是內地監管政策對互聯網板塊轉為更友好；四是企業利潤(以CPI、PPI差衡量)進入修復周期，此領先指標預示，未來一兩季增長型(如互聯網、房地產、大宗商品)板塊將相對跑贏。



綜合所述，他認為反彈仍未結束，較最低點可上看「至少翻倍(more than double)」。那麼，有無機會重回2021年首季時的創紀錄高位？洪灝話鋒一轉稱，納斯達克2000年的泡沫破滅，用了20年才修復，對於在港的科網龍頭股，「大家應該有個合理預期，而非見到升就瞓身湧入」，因泡沫破滅後重回正常狀態需要三至五年時間，直言港股互聯網板塊「今年無甚可能」重回之前歷史高點。





炒復常概念需看盈利能否跟上





對於其他復常概念又怎麼看？他認為，諸如內銀、濠賭、汽車等仍有水位，但要視乎盈利能否跟上，而非盲目炒炒炒。其中一個觀察指標是往績每股收益 (Trailing earnings per share) 。



他認為，不少復常概念股股價來到現時的位置，EPS愈來愈低，導致PE愈來愈高，甚至2022年很多板塊並無盈利、無現金流，「如果無盈利復甦，很難再繼續炒」，而他現時仍預測基本情境下，中國經濟應朝正常方向復甦，「但復甦的時間可能比各位想象的更長。」



他解釋，中國2021年增長的最大功臣－－出口，2022年12月下跌9.9%；佔GDP三分一、帶動上中下游諸多行業的房地產不景；PPI通縮、社零消費縮水、居民存款暴增等等因素，都說明經濟需時復甦，「她不是開車，當我們轉到鎖匙就即刻可以開，而是需要時間、耐心、信念」，可能需到今年第三四季才能看到。

撰文:俞瑾

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