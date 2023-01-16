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【洪灝專訪】內房股債齊升　不意味行業挑戰已結束

16/01/2023

　　「跌到谷底很好，因為剩下的方向就只有一飛衝天」，用此形容去年10月底以來的內房股走勢可謂貼切。對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝最新接受《經濟通通訊社》訪問時洪灝亦笑言，離岸個別中資地產債甚至翻了三四倍。但眼見2022年房地產銷售縮水、新開工下跌，他反問，此種情況是否靠降低首付、減息、降準就可以立即回暖？「用一個科學客觀的心態看，好難。」


　　他續稱，中國經濟的一大不解之謎，就是何解房價如此貴、房屋擁有率如此高、居民收入如此低，何解仍有那麼多人買房？如此衍生出下一問題，「是否中國居民有那麼深的口袋、那麼多的錢在如此高位去炒房地產？我不知道，但我認為大家應該將預期降低。」


　
過分盲目唱多反妨礙樓市復甦


　
　　他強調，內房股債價格的變動，並不意味著房地產的挑戰已結束，因仍然有債要還，仍然有樓要交，仍然有屋要起，直言押注房地產一夜之間回暖是奢望。而如果基於此奢望而過分盲目唱多，反而會妨礙房地產復甦，因未能正確看待問題。

 

 

 

 


　　眼見從人行到銀保監政策齊發，內房復甦似非如此不可，何時才能見到真正的春天？他就以2014年的情況做類比，指當時經過2013年嚴打炒房，2014年銷售仍錄較2013年低位按年下降，但那時的槓桿率、房價、房屋擁有率都不及現時；換言之，2023年的潛在挑戰更甚2014年，「如果2014年需要一年的時限來復甦，請問今年需要多少時間？我不知，但理論上至少需要2014年那麼長的時間。」

 

撰文：俞瑾

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