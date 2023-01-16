《神州經脈》70城樓價連跌八月 外資買入兩月多 滬指返三千二

本土新冠高峰過後經濟加速回暖，市場做多情緒高漲，加上外資繼續「瘋狂」買入A股，進一步提振市場表現，內地股市周一（16日）高開高走，滬綜指收市漲超1%，報3227.59點，收復3200點，續為是去年9月13日以來新高。深成指周一收升1.58%，創業板指午後一度大漲逾2%，收市仍升1.86%。

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外資周一通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入158.43億元（人民幣．下同），續刷上年11月14日以來兩個月新高；亦為連續九日淨流入，九日累計淨流入近800億元。個股呈現普漲態勢，兩市超3800股飄紅，外資流入帶動交投熾熱，兩市全日成交9171億元，按日大增三成。



匯豐環球研究大中華區首席經濟學家劉晶表示，經濟重啟是中國2023年的關鍵主題。該行預計，在短暫過渡期後，中國經濟增長將從2023年第二季度開始強勁反彈，2023年中國GDP增速將達到5%。在勞動力市場好轉、房地產市場企穩和超額儲蓄的支持下，隨著信心改善和被壓抑的需求得到釋放，消費將大幅增長，預計中國的消費增速將在2023年恢復到約8%的疫情前水平。



今日新聞精選



1. 中國外交部副部長謝鋒在2023宏觀形勢年度論壇暨第四屆中國智庫國際影響力論壇上發表主旨演講時，就當前中美關係闡述看法。謝鋒表示，和平共處是中美必須堅守的底線。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。他強調，把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」，搞針對中國的「小圈子」，效仿當年遏制前蘇聯那套來打壓中國，通過「印太戰略」等地緣政治來圍堵中國，注定是徒勞的。謝鋒又指，一些國家為了贏得競爭優勢，動用國家機器，霸佔金融、科技資源，違背市場規則和經濟規律，大打關稅戰、貿易戰、科技戰、芯片戰、規則戰，企圖壓制和剝奪對方發展權利，這是不正當的，也是見不得陽光的。此外，澳洲總理阿爾巴尼斯表示，將爭取全面恢復與中國貿易關係，認為繼續發展更積極的關係符合兩國的利益。據《彭博》報道，阿爾巴尼斯日前指，中國是澳洲的主要貿易夥伴，澳方一直在努力改善關係，認為繼續發展更積極的關係符合兩國的利益。



2. 國家統計局近日發布2022年12月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，2022年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降1.5%，為連續第八個月下跌，惟跌幅較上月收窄0.1個百分點；12月環比跌幅0.2%，與上月相同。經測算，12月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有15個（上月為16個）；持平零個（上月三個）；下跌55個（上月51個）。不過，高盛上調對中國房地產行業2023年的預測，預計房地產建設萎縮程度縮小將導致今年「可售資源增加，銷售同比降幅收窄」。此外，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾13日表示，內地12月份新發放個人住房貸款利率，全國平均為4.26%，和去年12月同比下降1.37個百分點，這是2008年有統計以來的歷史最低水平。鄒瀾並透露，最近在研究推出另外幾項結構性工具，主要重點支持房地產市場平穩運行，包括保交樓貸款支持計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等。



3. 美元上周五（13日）走軟，投資者觀望日本央行周內公布的新年首次議息決策，會否進一步做出議息決策。人民幣中間價三連漲刷逾半年高，即期匯率（CNY）周一早上高開149點子，開市即升破6.7關，惟此後衝高回落，全日跌182點，收報6.7281，止步兩連漲，暫時脫離半年高位。交易員表示，市場對中國經濟復甦的預期愈發樂觀，股市表現強勢，資金持續流入，亦助益人民幣強勢，另外美聯儲加息已近尾聲，美元持續承壓，人民幣繼續獲得提振；不過春節日益臨近，剛需結匯需求料逐漸下降，本周或繼續在6.7上下徘徊。興業研究最新觀點認為，美國通脹走低和弱勢美元加深了人民幣匯率短線升值幅度，目前人民幣相對「美元錨」高估約1.7%。維持春節後人民幣匯率可能重啟修復高估觀點，本輪人民幣趨勢性升值尚未開啟。春節後的美元結匯敞口需持「定力」。此外，人民銀行公布，截至2022年12月末，人行口徑外匯佔款餘額為214712.28億元，環比增加938.79億元，增幅較上月有所擴大。至此，外匯佔款餘額實現連續三個月增長。



4. 國家衛健委指，由12月8日至1月12日逾一個月期間，全國新增近6萬名住院新冠患者死亡，其中5503人是新冠病毒引發呼吸衰竭致死，其餘54435宗都是基礎病合併染疫而死亡，死亡病例平均年齡80.3歲。前《環球時報》總編輯胡錫進表示，官方公布的是「在院」死亡個案數據，據此可以認為，如果是在醫院外，比如在家中死亡的情況，並不在近6萬死亡病例的統計之內，因此這個數據也應該視為這一個多月裏新冠死亡人數的不完全統計。而北京大學國家發展研究院團隊早前透過大數據模型，估算中國新冠疫情感染情況。報告指，去年12月20日，即優化防疫「新十條」推出13天，全國多地疫情已達高峰；12月底過頂峰，截至本月11日，全國新冠感染率累積約64%，累計已有9億人確診。此外，據《共同社》周一報道，中國部分放寬了對來自日本和南韓一些旅客的停發簽證措施。報道引述中國政府官員的話說，北京在停發簽證過後，已經為部分外交、公務和緊急商務旅客發放了少量簽證，為兩國放寬邊境管制後交通正常化做準備。



5. 英國《金融時報》早前報道，阿里巴巴(09988)一直在聘請學者游說中國當局放鬆監管，以恢復其聲譽。報道引述匿名消息稱，協助阿里巴巴游說行動的中國學者不單發表論文，也向政府當局提交報告，如國家市場監管管理總局。阿里為這些學者提供了資金、數據、信息和採訪機會，以支持他們的研究，並承諾資助部分研究項目。阿里巴巴就此回應稱，這篇報道預設前提，誤導受眾。《金融時報》只提供了不可靠的信息，並暗示毫無根據的不當行為指控。此為，騰訊(00700)董事會主席、首席執行官馬化騰去年底曾在內部員工大會指，公司內部貪腐問題「觸目驚心」。據內地媒體報道，騰訊上周向全員工公布，多達48人的內部違規名單，因涉嫌職務侵佔、非法挪用資金、商業賄賂等違法行為或內部管理不當等問題，觸犯「騰訊高壓線」而受到處罰。此外，持續整改一年半後，滴滴出行於官方微博公布，經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復「滴滴出行」的新用戶註冊。



6. 隨著內地31個省區市2023年政府工作報告出爐，各地經濟增長的預期目標也確定。記者梳理發現，除京津兩地外，其餘地區今年經濟增長目標均不低於5%，且半數以上地區設定的目標增速超過5.5%。其中，吉林、甘肅、黑龍江、山西、內蒙古、雲南、福建、河北、四川、貴州、重慶、河南等12地今年GDP增速預期目標均為6%左右。安徽、寧夏、湖南、湖北將目標定在增長6.5%左右，江西、新疆將目標定為增長7%左右。海南、西藏今年經濟增長預期目標最高，其中海南預期目標是增長9.5%左右，西藏的預期目標是增長8%左右。另外，北京今年增速目標定為4.5%以上，而天津今年4%左右的目標增速是近五年來最低。上海市長龔正周日（15日）在上海兩會閉幕記者會上表示，上海作為中國最發達的長三角地區龍頭，市場的作用很大。同時，這些年上海實施了五版營商環境改革方案，即將實施6.0版改革方案，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷穩定外商發展的預期和投資的信心。



7. 國家發改委表示，近日個別鐵礦石資訊企業轉載不實舊聞，混淆視聽，對市場造成不良影響。發改委價格司第一時間約談有關資訊企業，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。發改委將持續密切關注鐵礦石市場和價格變化，會同有關部門進一步研究採取措施，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，切實保障鐵礦石市場平穩運行。新年伊始，監管已兩次出手打擊「瘋狂的石頭」。東海期貨黑色金屬高級研究員劉慧峰認為，近期鐵礦石價格又創新高，每噸123美元已經超過了大部分高成本礦的成本，所以發改委二次「打鐵」。他指出，鐵礦石價格漲得太快，鋼廠利潤有持續陷入虧損的風險，當下有必要進行監管調控波動。

撰文：經濟通中國組

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