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【虛幣世界】比特幣再衝上二萬一美元，以太幣周內升一成七

17/01/2023

　　比特幣在衝上21000美元關口，自FTX於去年11月初崩盤以來首現，而以太幣於過去7天漲了一成七。加密資產近期大幅抽升，不過期貨價格則普遍下挫。另外據外媒報道指，幣安將允許機構投資者將用於槓桿的抵押加密貨幣保留在平台之外，而該交易所將允許投資者向Binance Custody提供抵押品，Binance Custody將資產存放在互聯網之外的冷錢包中。


　　而去中心化交易所Sushi的首席執行官制定了該協議的 2023 年路線圖，重點是用戶體驗，並表示Sushi將在第一季度發布其去中心化交易所 (DEX) 聚合器。首席執行官賈里德·格雷 (Jared Gray)表示，將會為客戶提供深度流動性、最優定價、可持續的代幣經濟學和易於使用的平台。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報21157.09元(美元．下同)，跌0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1569.70元，跌0.46%；艾達幣報0.3506元，升0.03%；瑞波幣報0.3860元，升0.13%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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