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黃瑋傑：藥明生物持貨者可於70元離場　無貨者勿急於追入

17/01/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　藥股最近表現不俗，藥明生物(02269)上日（16日）升近2%，高見77.4元，惟收市後集團宣布遭大股東折讓近4%減持，是自一年半後再度減持，對醫藥股有何啟示？美團(03690)連跌7日，亦遭北水連續沽售7日，累計北水淨賣出規模逾28億元，美團跌跌不休，雖則落後其他科技股，惟追落後風險大？手機設備股上日齊齊向上，據報新iPhone15將升級鏡頭，蘋果代工廠亦會加強於東南亞布局，相關股份宜短炒抑或長

 

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