【大行炒D乜】新經濟股邊隻最睇好 一click入嚟就知道
17/01/2023
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2023 11:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2023 11:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2023 11:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2023 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|大行報告17/01/2023
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