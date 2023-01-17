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《午市前瞻》大市有回落壓力惟未見頂 宜待回落至兩萬一部署阿里

17/01/2023

　　恒生指數半日收報21527，跌219點或1.01%，主板成交667.32億元。恒生中國企業指數報7294，跌56點或0.76%。恒生科技指數報4477，跌29點或0.64%。


　　恒指三大成交股份依次為藥明生物(02269)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);藥明生物收報69.9元，跌4元或5.41%，成交62.73億元;阿里巴巴-SW收報113.9元，升0.5元或0.44%，成交37.39億元;美團收報163.9元，跌1.7元或1.03%，成交30.89億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、美團及騰訊控股(00700);騰訊控股收報367.2元，跌3元或0.81%，成交26.05億元。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、美團及騰訊控股。

 

(阿里巴巴香港網貢截圖)

 

黃偉康：250天線支持力有待驗證


　　恒指昨日未能成功挑戰22000大關，今早大市回吐，最多跌約200點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，假期前市況轉趨淡靜，北水假期前亦不活躍，令港股動力減弱。今早醫藥股遭受較大沽壓，他解釋即使如先聲藥業(02096)一樣獲得新冠藥物上市許可，但疫情大勢趨回落，個別主題一時炒起難有長期支持，故投資者不敢將醫藥股「砸過年」，長假期前先行減持避免風險。


　　黃偉康解釋大市上升力度不足，11月至今亦累積較大升幅，故目前出現調整亦理所當然。他認為短期下試甚至試穿21000都屬於合理情況，250天線普遍預期會有較大支持，但實際支持力度仍有待觀望。他補充，即使短期出現調整，但整體大市未算見頂。


阿里正重括升軌，擴大回購成數高


　　據《華爾街日報》報道，GameStop主席科恩(Ryan Cohen)已經購入阿里巴巴(09988)價值數億美元股份，並正私下推動阿里巴巴股票回購計劃擴大200億美元，達到約600億美元。科恩同時認為阿里巴巴股票被低估的看法，認為阿里巴巴未來五年可實現雙位數銷售額和近20%自由現金流增長。


　　黃偉康認為阿里受惠於低基數效應下，實現雙位數銷售額並不難。阿里近期經歷連串重組，股權問題得以解決令監管力度減輕，市場感覺阿里正重拾升軌。儘管有市場人士質疑內地經濟表現，但視乎中央的刺激力度，內地經濟於低位中有一定韌性，對阿里基本面亦有利。他看好阿里股價今年上半年表現，但阿里始終為恒指重磅股，大市波動對其亦有影響，建譏待大市回落至21000時再考慮部署。


　　對於科恩希望將阿里回購計劃擴大至600億美元，黃偉康認為回購對穩定股價有幫助，同時亦能穩定市場，應不會有來自監管當局壓力，故料成事機會較大。 

 

阿里巴巴近日多次上破115元皆未能成功突破該位。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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