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【頂住壓力】中國全年經濟增3% 房產消費均收縮 人口負增長

17/01/2023

　　中國全年經濟成績揭盅，儘管遭受疫情反復衝擊，內地第四季GDP增速仍達到2.9%，大勝市場預期的增1.8%。2022年全年經濟增3%，該數據較去年底上修後的中國2021年GDP增長率(8.4%)顯著回落，也低於當局設定的全年GDP增長5.5%左右的目標。分季度來看，今年首季內地GDP增4.8%，第二季受上海封城影響僅增0.4%，第三季則回復至同比增3.9%，第四季因全國性疫情攀峰而再度回落至2.9%。

 

中國2022年GDP增速為3%未能達標，期間經歷高低起伏，季度表現與疫情發展有很大關聯。(經濟通通訊社製圖)


　　令市場欣喜的是，12月多項數據遠勝預期，其中規模以上工業增加值同比增長1.3%，社會消費品零售總額按年跌幅顯著收窄至1.8%。全年固定資產投資(不含農戶)增長5.1%，增速較1-11月放緩0.2個百分點，為年內最低，但仍好於市場預期的增5%。

 

令市場欣喜的是，12月多項數據遠勝預期。統計局局長康義認為，2023年中國經濟一定會整體好轉，但需要付出艱苦努力。(經濟通通訊社製圖)


　　國家統計局在題為《2022年國民經濟頂住壓力再上新台階》的文章中表示，總的來看，2022年高效統籌疫情防控和經濟社會發展取得積極成效，穩住了宏觀經濟大盤，經濟總量持續擴大，發展質量穩步提高。同時也要看到，國際形勢依然複雜嚴峻，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復基礎仍不牢固。統計局局長康義認為，2023年中國經濟一定會整體好轉，對消費市場充滿信心，有望逐步恢復正常，但推動整體經濟好轉需付出艱苦努力。


　　分析師對未來一段時間的經濟走勢普遍較樂觀，因從近期高頻數據來看，疫情流行的高峰期已經過去，大中城市的地鐵客運量、擁堵指數已經明顯恢復，線下消費重現煙火氣，1月以來房地產市場成交量降幅也在收窄，經濟大概率已經見底。

全年消費品零售陷收縮 料今年大幅反彈
　　
　　數據顯示，2022年，社會消費品零售總額439733億元(人民幣．下同)，比上年下降0.2%。其中，實物商品網上零售額119642億元，增長6.2%。統計局局長康義在新聞發布會上表示，盡管遭受疫情反復衝擊，全年社會消費品零售總額穩定在44萬億元左右，其中網上商品零售額達到了12萬億元。中國仍然是全球第二大消費市場和第一大網絡零售市場，超大規模市場優勢依然明顯。


　　華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，2022年12月數據比預期稍好一些，尤其是消費；12月本身處於疫情影響期間，因此數據波動比較大。消費具體看主要跟防疫相關，因為防疫導致居民搶購反而改善了消費，後面可能消費又會回落，此外汽車消費也有所改善，但汽車消費可能受年底沖量影響。


　　民生銀行研究院認為，2023年消費場景修復、居民收入恢復性增長以及新的穩消費政策出台，將會帶動消費增速企穩反彈。但是，疫情造成的「疤痕效應」、居民部門槓桿率上升空間有限以及老齡化加劇等因素，將會限制消費反彈幅度。預計社會消費品零售全年增速約為9%左右。


　　內地12月突然放開防疫後，新冠感染人數激增，藥品成為最大消費需求。數據顯示，12月中西藥品類商品零售同比急增39.8%，以全年計，藥品類銷售亦升12.4%，成為表現最好的消費品類。相比之下，12月餐飲收入大挫14.1%，全年亦跌6.3%。數據亦顯示，去年全國居民人均消費支出24538元，比上年名義增長1.8%，扣除價格因素實際下降0.2%。

全年房地產開發投資降10% 對經濟下拉作用明顯

　　過去一年，房地產市場成為拖累中國經濟的「大頭」。2022年全年，全國房地產開發投資132895億元，比上年下降10%，為自1999年有該項數據以來首次出現年度負增長；2021年為升4.4%。期內，商品房銷售額同比轉降26.7%，銷售面積亦跌24.3%，均為有記錄以來最大年度跌幅。對此，統計局局長康義表示，去年房地產行業對經濟下拉作用非常明顯；但房地產仍然是支柱產業，運行軌跡的修復具備很多有利條件，2023年房地產對經濟的拖累不會比2022年大。


　　康義並指出，剛需和改善性住房的需求非常巨大，會對房地產形成有效支撐。凱投宏觀表示，最近幾周有跡象表明本月房地產銷售情況已開始復甦，這可能在今年晚些時候轉化為建築業活動的回升。統計局數據顯示，截至2022年末，商品房待售面積56366萬平方米，比上年增長10.5%。其中，住宅待售面積增長18.4%。

人口驚現負增長 青年就業見改善

　　去年12月全國城鎮調查失業率降至5.5%，比上月下降0.2個百分點。其中，16-24歲勞動力調查失業率為16.7%，比上月下降0.4個百分點；25-59歲勞動力調查失業率為4.8%，比上月下降0.2個百分點。全年城鎮新增就業1206萬人。從全年失業率和新增就業人數來看，已完成早前制定的目標。

 

中國人口紅利正在迅速消退，分析料中國未來經濟增長將更多依賴生產率的提高，經濟增速可能放緩。(iStock圖片)


　　但值得警惕的是，中國人口紅利正在迅速消退。統計局數據顯示，2022年末全國人口(包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員)141175萬人，比上年末減少85萬人。這是中國人口自1962年以來(即近61年來)首次出現負增長。


　　統計局長康義表示，2022年人口減少85萬人，主要還是由於新出生人口在減少，與生育意願下降、婚育時間推遲等有關係，也與育齡婦女人口的減少也有關係。他還認為，人口負增長的趨勢會延續，但並不用太急著擔心這個問題。人口最主要的問題在於人口總量、人口結構與產業體系是否是相匹配的。


　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，數據對於潛在增速和內需有重要指示意義。中國無法再依靠人口紅利作為經濟增長的結構性推動力，未來增長將更多依賴生產率的提高。


　　國際評級機構穆迪穆迪預料，中國經濟將在今明兩年增強，周期性回升可能好於去年的預期，但從中長期來看，由於人口老齡化、生產率下降等結構性因素，中國經濟增長速度可能會放緩。

 

撰文:經濟通通訊社記者李菲

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