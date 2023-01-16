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【港元定存】三大發鈔行下調定存息率　匯豐3個月減至3.8厘

16/01/2023

　　農曆新年長期將至，本港銀行資金需求減，當中三大發鈔行的港元定存利率有部分下調的情況，中銀香港將6個月港元定存息率由4厘減至3.9厘，適用於客戶透過電話分行或分行以新舊資金辦理，起存額為1萬元；渣打香港下調6個月港元定存息率由5.25厘至4.4厘，適用於全新「優先理財」或「優先私人理財」客戶，在分行辦理。

 

　　另外，匯豐將3個月、6個月及12個月港元定存利率由4.1厘、4.1厘及4.1厘，分別下調至3.8厘、4厘及4厘，匯豐One或其他客戶，透過分行及電話理財辦理；恒生3個月及6個月港元定存利率由4.2厘及4.3厘，分別減至3.8厘及4厘。

 

　　富邦銀行將1個月、2個月、3個月、6個月以及12個月港元定存利率由4.1厘、4.4厘、4.8厘、4.9厘及5.1厘，分別下調至3.6厘、4.1厘、4.5厘、4.7厘及4.9厘，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理，額滿即止。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

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