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【港元定存】中小行減定存建行亞洲跌穿4厘　匯豐定存賺現金回贈

17/01/2023

　　美國加息周期估計接近尾聲，繼三大發鈔行下調定存利率後，本地其他中小行也陸續跟隨，以減輕資金成本壓力。東亞銀行(00023)將3個月、6個月及12個月定存息由4.35厘、4.6厘和4.5厘下調至3.95厘、4.2厘和4.1厘，適用於顯卓理財及至尊理財客戶透過分行以新資金辦理，起存額為10萬元。

 

　　另外，建行亞洲將3個月、6個月及12個月港元定存利率由3.85厘、3.9厘和4厘減至3.7厘、3.7厘和3.75厘，適用於貴賓理財客戶；而智選理財客戶的3個月、6個月及12個月定存息則分別降至3.5厘、3.5厘和3.55厘，起存要求均為10萬元新舊資金。

 

　　南洋商業銀行的定存息同告「縮水」，3個月、4個月、6個月以及12個月最新定存利率降至3.9厘、4.1厘、4.3厘和4.4厘。

 

匯豐推定存優惠，存50萬回贈500元

 

　　匯豐昨日將3個月、6個月及12個月港元定存利率分別下調至3.8厘、4厘及4厘。不過，該行最新推出「1.23 Go Goal Day」定期存款現金獎賞優惠，以50萬元或以上新資金、經網上或手機Apps敘造3個月定存，匯豐one及其他客戶年利率為3.8厘，尚玉或卓越享年息4厘；每50萬元可獲回贈500元現金，最高回贈2000元，優惠期至2月16日。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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