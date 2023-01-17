《神州經脈》全年經濟增3%未達標 人口陷負增長 A股無力再上

國家統計局周二（17日）早上公布2022年經濟成績單，2022年第四季GDP增長2.9%，大勝市場預期的增1.8%，全年增3%，低於2022年初政府工作報告中設定的全年「5.5%左右」的增長目標。不過12月的工業、投資、消費表現均超出預期，這意味著中國經濟在12月或已觸底；隨著大多數城市新冠感染高峰已過，房地產亦得到政策強力支持，預計未來一段時間消費和投資將進一步好轉。但值得警惕的是，中國人口紅利正在迅速消退，2022年末全國人口比上年末減少85萬人，是中國人口自1962年以來（即近61年來）首次出現負增長。分析指，這意味著其無法再依靠人口紅利作為經濟增長的結構性推動力，未來增長將更多依賴生產率的提高。

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滬深股市全日表現偏軟，滬綜指開市升0.06%，之後反復向下，收市跌0.1%，報3224.24點。深成指升0.13%，創業板指數則升0.24%。個股跌多漲少，兩市超2800股飄綠，半導體、券商股持續活躍；金融、煤炭、食品股偏軟。



交投再轉為淡靜，兩市全日成交7072億元（人民幣．下同），按日少近兩成三。不過外資持續流入，周二通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入92.88億元，為連續十日淨流入，1月以來11個交易日陸股通累計淨流入891億元，接近2022全年淨流入額。



今日新聞精選



1. 統計局公布的數據顯示，12月多項數據遠勝預期，其中規模以上工業增加值同比增長1.3%，社會消費品零售總額按年跌幅顯著收窄至1.8%。全年固定資產投資（不含農戶）增長5.1%，增速較1-11月放緩0.2個百分點，為年內最低，但仍好於市場預期的增5%。過去一年，房地產市場成為拖累中國經濟的「大頭」。2022年全年，全國房地產開發投資132895億元，比上年下降10%，為自1999年有該項數據以來首次出現年度負增長；2021年為升4.4%。期內，商品房銷售額同比轉降26.7%，銷售面積亦跌24.3%，均為有記錄以來最大年度跌幅。統計局在題為《2022年國民經濟頂住壓力再上新台階》的文章中表示，總的來看，2022年高效統籌疫情防控和經濟社會發展取得積極成效，穩住了宏觀經濟大盤，經濟總量持續擴大，發展質量穩步提高。同時也要看到，國際形勢依然複雜嚴峻，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復基礎仍不牢固。統計局局長康義認為，2023年中國經濟一定會整體好轉，但需付出艱苦努力。



2. 正出訪瑞士的國務院副總理劉鶴，將於周三（18日）與美國財長耶倫進行兩人間的首次會面，雙方將就宏觀經濟發展和深化中美兩國的溝通交換意見。美國財政部表示，雙方將就宏觀經濟發展和其他經濟議題，以及深化中美兩國之間的溝通交換意見，亦會討論全球挑戰性，例如世界經濟衰退的可能性，相應的風險以及如何加強合作。此外，荷蘭首相呂特周二訪問美國之前，荷蘭貿易大臣Liesje Schreinemacher周日（15日）在電視節目Buitenhof上表示，不會倉促接受美國對向中國出口芯片製造技術的新限制，並正在與歐洲和亞洲盟友進行協商。Schreinemacher指，美國對過度依賴亞洲的擔憂是合理的，因為80%的先進芯片都是在亞洲生產的，而且這些芯片有可能最終用於軍事用途或被用來對付荷蘭。但美國去年10月出台新規，改變了半導體行業的競爭環境，荷蘭還在與日本、南韓、台灣、德國和法國就此事進行討論。呂特將在訪美期間與美國總統拜登討論出口政策。



3. 據外媒報道，美國國務卿布林肯將於2月5日訪問中國，與中國外交部部長秦剛舉行會晤。在北京，外交部發言人汪文斌周二回應表示，中方歡迎布林肯國務卿訪華。中美雙方正就有關具體安排保持溝通。中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，也希望美方樹立正確的對華認知，堅持對話而非對抗，雙贏而非零和，同中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。



4. 美國當地時間周一（16日）是馬丁路德金紀念日，美股休市1日。美元維持疲軟，美匯指數在周一觸及9個月低位後，暫時持穩於102.29。但外電指出，隨著對聯儲局放慢升息步伐的押注增多，投資者正在大舉賣出美元。人民幣中間價止步三連漲，即期匯率（CNY）周二早上跟隨低開40點子，全日瀉371點，收報6.7652，錄兩連跌，至近一周最低。交易員稱，春節臨近結匯趨於下降，而出行購匯需求則漸增，這對匯市也匯有不小擾動，預計節前人民幣將在6.75附近寬幅震盪。不過市場對中國接下來經濟表現較為樂觀，人民幣短期震盪不改中期向好趨勢。東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，2023年人民幣對美元匯價中樞有望較2022年底水平上升5%左右，即達到6.6附近。王青認為，當前及未來一段時間中國貿易順差有所收窄，但對人民幣匯率的影響不大。國泰君安亦預計，到2023年底人民幣匯率達到6.3左右。摩根士丹利將2023年底時美元指數的預估下調至98，人民幣匯率年底將收在6.65，此前預估為6.80。



5. 國新辦舉行新聞發布會，介紹2022年中央企業運行情況。國資委相關負責人表示，2022年，中央企業統籌疫情防控和企業生產經營，整體的規模效益在2021年高速增長基礎上，繼續保持平穩增長態勢。2022年中央企業累計實現營業收入39.4萬億元，同比增長8.3%；累計實現利潤總額2.55萬億元，同比增長5.5%；累計實現淨利潤1.9萬億元，同比增長5%。國資委秘書長彭華崗並稱，2022年12月末中央企業資產負債率64.8%，2022年一直控制在65%以下；去年全年央企累計上繳稅費2.8萬億元，同比增長19.3%。他指出，2022年有七家央企利潤總額超過1000億元，四家央企利潤超過500億元。國資委本月稍早表示，2023年中央企業目標為確保利潤總額增速高於全國GDP增速；資產負債率總體保持穩定；淨資產收益率、研發經費投入強度、全員勞動生產率、營業現金比率四個指標進一步提升。



6. 據《彭博》引述知情人士報道，人民銀行和全國性資產管理公司（AMC）據悉計劃向優質房企提供最多1600億元資金，助內房化解防範相關行業風險。知情人士表示，人行將向全國性AMC提供800億元專項再貸款，年利率1.75%，各間AMC可根據自身經營發展需要，最高按一比一提供配套資金，滿足房地產行業的合理融資需求，意味將帶動最多1600億元資金支持房企融資，預計相關措施在第一季度內完成實施。此外，全國住房和城鄉建設工作會議17日在北京召開，部署2023年重點工作。會議指出，以發展保障性租賃住房為重點，加快解決新市民、青年人等群體住房困難問題。大力增加保障性租賃住房供給，扎實推進棚戶區改造，新開工建設籌集保障性租賃住房、公租房、共有產權房等各類保障性住房和棚改安置住房360萬套。積極發揮住房公積金作用，推進住房公積金數字化發展。另外電引述知情人士透露，中國恒大(03333)與債權人在討論境外債務重組計劃，包括對境外普通債權展期的兩套選項。知情人士表示，第一個選項是分期償還本金，最長12年還清所有債務，通過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低在2%左右。



7. 中國貿促會17日新聞發言人在例行發布會上表示，在外需整體萎縮、全球範圍內產業鏈供應鏈加速調整等大背景下，今年將更大力度支持企業穩訂單、拓市場。貿促會指，以舉辦首屆中國國際供應鏈博覽會等經貿活動為重點，為外貿企業搭建更多對外展示和洽談商機平台。以積極開展出國展覽試點後續項目審批為重點，加快推動全面恢復常規審批，實施出國展覽計劃，加大組織企業出國參展力度，重點推動在發展中國家、新興市場國家和戰略性新興領域參展辦展，著力打造自主海外品牌展。會上並發布《2022年第四季度中國外資營商環境調研報告》，報告稱外資企業對中國營商環境滿意度總體較高，從外資企業投資意向看，9.78%的外資企業表示四季度已在華增資，51.59%的外資企業表示在華增資的資金來源是利潤再投資，「中國是企業戰略重點」和「市場擴大」是在華增資主要原因。



8. 財政部近日發布《關於進一步做好新冠疫情防控經費保障，切實加強防控經費管理》的通知提到，要加大疫情防控經費投入力度，重點用於患者救治費用補助、醫務人員臨時性工作補助、疫苗和接種以及提升醫療救治能力所需支出。進一步加強醫療資源建設投入，重點加強縣級醫院重症和傳染病醫療資源建設，做好農村地區急診急救、重症等資源橫向統籌和擴容改造。繼續做好財政對醫保基金負擔的疫苗和接種費用補助資金撥付工作等。支持地方使用政府一般債券、發行政府專項債券用於符合條件的醫療衛生領域項目建設，做足醫療救治特別是重症救治的應對準備，著力保障好群眾看病就醫需求，最大程度保護人民生命安全和身體健康。另外，各級財政部門要保障疫情防控必要支出，建立完善防疫物資、醫療救治物資等急需資源政府採購「綠色通道」，決不能因為經費問題影響疫情防控。

撰文：經濟通中國組

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