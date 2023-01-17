  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：歐洲央行置意大利於火山口（有片）

17/01/2023

　　令歐盟如臨大敵的意大利極右派「兄弟黨」黨魁梅洛尼，自去年10月上任總理至今，卻未見任何激進舉動，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，反而是歐洲把意大利放到火山口上了。

 

　　他指，自從梅洛尼上台，歐洲央行兩次加息，合共將政策利率推高125點，便宜錢一去不復返，意大利首當其衝。他解釋，意大利公共債務GDP比率高達145%，2022年財政赤字GDP比率高達5.6%，雙雙稱冠歐洲。2023年是一個還債高峰期，大量債務需要展期，但是發債成本比起一年前卻漲了接近四倍。歐洲央行在今年起碼還有50-75點的加息空間，對於債台高築的意大利的確是百上加斤。

 

如明年進減息周期，相信羅馬撐得住

 

　　然而，梅洛尼對此卻沒有作出太大反彈，只是抱怨溝通不足，原因就在於民意改變了。2016年的時候，接近一半的意大利人希望離開歐盟，如今卻不到兩成了。英國脫歐給英國經濟和英國人生活帶來的慘景，意大利人都看在眼裏，「講話也就客氣了很多。」

 

　　那麼歐洲央行大力加息，會不會給意大利帶來新一輪債務危機？陶博認為在目前的環境下機會不大。儘管意債成本上升了許多，但比起歐債危機那時候還是低出一截。假定歐洲央行今年春季停止加息，明年進入減息周期，相信意大利政府還是撐得住的。

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

69.400

異動股

01368

特步國際

10.020

異動股

02096

先聲藥業

11.380

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 69.400
  • 01368 特步國際
  • 10.020
  • 02096 先聲藥業
  • 11.380
  • 02459 昇能集團
  • 1.780
  • 02382 舜宇光學科技
  • 101.800
股份推介
  • 02314 理文造紙
  • 3.510
  • 目標︰$3.95
  • 03800 協鑫科技
  • 2.030
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 41.650
  • 目標︰$46.00
  • 01157 中聯重科
  • 4.480
  • 目標︰$4.63
  • 02385 讀書郎
  • 8.850
  • 目標︰$12.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.500
  • 00700 騰訊控股
  • 373.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 164.800
  • 00001 長和
  • 49.500
  • 00388 香港交易所
  • 358.600
報章貼士
  • 01776 廣發証券
  • 13.080
  • 目標︰--
  • 01055 中國南方航空股份
  • 5.620
  • 目標︰$6.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 221.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2023 16:29  《盤後部署》恒指低開低收，藥明遭股東減持，短期跌勢會持續？

17/01/2023 16:01  【港元定存】中小行減定存建行亞洲跌穿4厘，匯豐定存賺現金回贈

17/01/2023 11:32  【恒大困局】傳恒大向債權人提出兩套境外債重組選項，包括債轉股

17/01/2023 18:30  小鵬汽車(9868)旗下車型減價最多3.6萬人幣

17/01/2023 17:43  中石化去年油氣當量產量按年升1.94%至4.89億桶油當量

17/01/2023 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒７億元，買盈富沽建行

17/01/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】大和跟進科技股，調高騰訊、美團及京東目標價

13/01/2023 16:56  《嚟緊炒Ｄ乜》威馬汽車借殼ＡＰＯＬＬＯ上市，升上１銀先叫合理

17/01/2023 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８１７５，一周拆息升至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：歐洲央行置意大利於火山口（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

特步料今年收入錄雙位數增長　券商齊撐可追落後？
人氣文章

新聞>生財有道

【港元定存】中小行減定存建行亞洲跌穿4厘　匯豐定存賺現金回贈
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

【消委會報告】攝同等蛋白質 飲雞精較食雞髀貴290倍
人氣文章

娛樂情報

首當電影主角力谷票房 張敬軒預告處男曬肌謝票
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

一個Post觸及數千萬人！假消息很容易被蓄意傳播？TikTok引爆認知戰？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：英國脫歐後，藝術市場走向如何？取消Artist's Resale Right可以抵消關稅政策帶來的成本增加嗎？
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：從周杰倫的一張畢加索開始說！同類型作品近年走勢如何？After Picasso的作品在藝術市場上反應好嗎？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

音樂巨匠顧嘉煇：締造廣東歌狂潮，在香港人心中發千分熱千分光
健康好人生 Health Channel
人氣文章
愛情衰亡背後不一定有大事發生，有時「心很累」才是放棄的真正原因？
人氣文章
疫下膽固醇不理想個案急升！調查發現：7成人檢查前「出貓」！專家：增加心臟病發風險
人氣文章
由情侶變炮友，舊情人最知心？怎料到「一直期待」的生日驚喜，竟是……
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2023 19:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章專訪17/01/2023
【專訪】陶冬：歐洲央行置意大利於火山口（有片）
人氣文章財經熱話17/01/2023
特步料今年收入錄雙位數增長　券商齊撐可追落後？
人氣文章生財有道17/01/2023
【港元定存】中小行減定存建行亞洲跌穿4厘　匯豐定存賺現金回贈
人氣文章中國故事17/01/2023
《神州經脈》全年經濟增3%未達標　人口陷負增長　A股無力再上
人氣文章FOCUS17/01/2023
【FOCUS】GDP未達標不足懼　人口負增急需挽狂瀾
人氣文章中國故事17/01/2023
【頂住壓力】中國全年經濟增3% 房產消費均收縮 人口負增長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金