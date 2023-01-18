熊麗萍：網易與暴雪分手屬意料中事 對網易影響不大

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

國家新聞出版署發布今年1月份國產網絡遊戲審批信息，一共有88款遊戲獲批，其中包括騰訊(00700)、網易(09999)及心動(02400)等，騰訊已連續三個月有遊戲獲批，反映騰訊漸重獲官方信心？另一邊廂，網易與遊戲開發商暴雪正式分手，將於本月23日終止內地伺服器的遊戲服務，預計這次確認分手消息，對網易股價的負面影響，不會如11月中初次傳出消息時般大？內地自去年底起已著加推進內需，體育用品股可看高一線？哪隻個股有望跑出？

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