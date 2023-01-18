騰訊網易再獲批遊戲版號 大行祝福齊造好 遊戲股仲有其他選擇？

內地當局發放新一批國產網絡遊戲版號，有88款遊戲獲批，騰訊(00700)、網易(09999)及心動公司(02400)等都有份，其中騰訊已連續3個月有遊戲獲批，今日(18日)股價造好。網易雖與美國遊戲巨頭暴雪正式分手，但對股價看來全無影響，最多飆逾半成，可能亦與遊戲獲批大行齊唱好有關。除了騰訊及網易，不知遊戲股還有沒有其他選擇呢？

(網易遊戲官網截圖)

88款遊戲獲批版號 瑞信料行業今年復甦偏好騰訊

國家新聞出版署發布今年1月國產網絡遊戲審批信息，共88款遊戲獲批。今次獲批遊戲版號包括騰訊《元夢之星》、網易《超凡先鋒》、心動的《火炬之光:無限》、祖龍(09990)的《以閃亮之名》等。另值得留意，出版署2023年遊戲審批變更信息中，網易旗下MMORPG《逆水寒》增報移動端版本，意味其重點產品《逆水寒》手遊亦正式獲批，多位內部人士表示，內部士氣大增，對此款遊戲充滿信心。





瑞信發表研報，重申在更多新作發布和每用戶平均收入(ARPU)的帶動下，預期遊戲行業今年將迎來復甦，偏好騰訊穩健的產品線、巨集觀經濟復甦帶來的上行空間，以及視頻號和節省資本開支帶來的貢獻持續增多。另該行與網易的前產品經理進行了電話會議，相信監管環境在過去數月顯著改善，剛發布的新作將有利集團今年收入表現，但對來年有多少個版號獲批仍持謹慎看法，而網易重點作品《FWJ》和《SLG》表現持續穩健，惟《暗黑破壞神:不朽》發布後下滑幅度超預期。瑞信予騰訊及網易「增持」評級，目標標分別為441元及189.1元。

中信證券則指，政策面基本穩定，同時重點產品獲發版號有望為遊戲公司今年的業績增量帶來更強確定性，建議關注傳媒互聯網板塊中估值相對較低的遊戲行業。

大摩：騰訊新遊戲具收入潛力 富瑞：展望樂觀升目標至450元

除瑞信外，近日亦有多間大行唱好騰訊，其中摩根士丹利指，投資者對今年騰訊遊戲的前景更加看好，對其新遊戲的收入潛力非常感興趣，預期今年遊戲業務總收入將按年增加10%。另隨著監管環境進一步放鬆，投資者對金融科技前景愈來愈有信心，亦有助其增值業務增長，料增值業務在今年將推動廣告按年增長16%，金融科技和企業服務業務亦料按年增長17%，以及雲業務按年增長20%，予目標價420元，維持「增持」評級。

富瑞則稱，騰訊內地網路遊戲去年12月收入略高於該行預測，也對集團於海外遊戲前景持樂觀態度。集團線上廣告市場份額增長無礙，視頻帳戶則處於早期階段，金融科技和雲技術處於行業主流趨勢，維持「買入」評級，對其今年展望持樂觀態度，預計集團有穩健的成本控制，目標價由421元上調至450元。



中泰國際指，隨著防疫措施優化，居民於遊戲的消費意願有望隨巨集觀經濟復甦而增強，今年遊戲行業供應端及需求端均將改善，有望轉為正增長，相信騰訊可受惠於行業復甦及更多精品遊戲上線。另公司微信生態圈正持續完善，具備多個亮點，維持「買入」評級，考慮到遊戲版號發放常態化及平台經濟監管風險下降有助估值回升，目標價上調至460元。

談判失敗暴雪中止服務 惟大摩料網易美股股價60天內上升

另方面，網易和暴雪去年11月公告將於今年1月結束14年的合作關係，暴雪中國昨日(17日)發布聲明，稱上周曾經尋求與網易順延原有協議6個月，惟網易方面沒有接受，因此將不得不遵照此前公告於1月23日中止國服遊戲服務。網易表示，同期暴雪與其他公司的談判全部是基於3年的合同期，考慮到合作的不對等不公平和其他附帶條件，因此最終雙方未能達成一致。





不過，事件無阻網易獲大行唱好，摩根士丹利相信網易的美股股價有逾80%機會將於未來60天內上升，予目標價107美元，評級「增持」。大摩解釋，網易遊戲收入增長的時機或較市場預期早，這主要受益於遊戲《EggParty》的強勁表現，而手遊《逆水寒》在1月亦獲發遊戲版號，較該行預期早。預計《逆水寒》第一個月收入將達8至10億元人民幣，而《哈利波特》國際版將於上半年發布。另高盛指，因應《逆水寒》手遊獲批、蛋仔派對興起以及新遊戲推出，上調網易今年收入預測1.3%。《逆水寒》手遊將在今年開始加速帶動遊戲收入增長，而蛋仔派對也持續在擴張用戶群，上調今年經調整淨利預測2.5%至246.09億人民幣。網易遊戲產線明朗度有改善，目標價由161元上調至165元，維持「買入」評級。

麥格理早前亦預期網易持續有新遊戲發布及獲批版號，將推動遊戲業務收入增長，料其2022至24年相關的複合年增長率達6%。而終止與暴雪合作關係雖帶來影響，但網易迅速採取應對行動，而雙方合作亦只為網易收入及利潤貢獻低單位數百分比，維持「跑贏大市」評級，目標價由188元降至177元。

熊麗萍：遊戲股首選騰訊 心動短線目標27元



今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指內地發放遊戲版號應已常規化，過去因為整改因素受限制，現時每個月已定期發放，而今次發放也較全面，騰訊網易都有份。至於手遊股表現，心動昨日(17日)成交大急跌主要因其購股權折讓三成發新股，與遊戲本業無關，而隨著版號發放回復正常，整個遊戲板塊可再看好，不過很多股份已升了不少，進取些可24元附近小注買入心動，短線目標27元，跌穿21.5元止蝕。若遊戲加上本身其他業務仍以騰訊最穩陣，較細隻也可留意中手游(00302)。另網易與暴雪合作應正如公司所指收入佔比較小，故現時正式分手沒對股價造成很大壓力，消息既已消化可再集中看其遊戲業務，而股價之前已有調整，今日會隨其他遊戲股造好。

官媒：滴滴恢復用戶註冊騰訊獲批版號 表明國家鼓勵平台健康發展

值得一提，官媒《經濟日報》發表評論文章稱，平台經濟是中國民營經濟的重要組成部分，與其他行業的民營經濟一樣，都在中國經濟發展中不可或缺，犯了錯，改正了，國家將繼續鼓勵其健康持續發展。滴滴早前恢復新用戶註冊、人行公布螞蟻集團等14家大型平台企業已基本完成整改，以及騰訊至少獲批了6款遊戲版號，這些進展結合之前國務院常務會議和中央經濟工作會議的要求，相信平台經濟將迎來發展新階段。

遊戲股今日普遍造好，騰訊半日升1.07%報377.8元，網易升4.27%報139.3元，心動升5.41%報25.35元，中手游升0.51%報1.96元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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