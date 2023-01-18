  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】中海油服盈喜後大行點睇？一click就知道

18/01/2023

 

 

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

63.100

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

230.400

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

36.050

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 63.350
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 230.800
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 36.200
  • 06855 亞盛醫藥－Ｂ
  • 24.750
  • 02382 舜宇光學科技
  • 107.900
股份推介
  • 01368 特步國際
  • 10.080
  • 目標︰$11.12
  • 00656 復星國際
  • 7.310
  • 目標︰$9.00
  • 02314 理文造紙
  • 3.520
  • 目標︰$3.95
  • 03800 協鑫科技
  • 2.080
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 41.750
  • 目標︰$46.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 377.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.700
  • 00388 香港交易所
  • 357.400
  • 00005 滙豐控股
  • 56.600
  • 02333 長城汽車
  • 10.780
報章貼士
  • 00981 中芯國際
  • 17.860
  • 目標︰$18.20
  • 00151 中國旺旺
  • 5.530
  • 目標︰$5.95
  • 03759 康龍化成
  • 63.950
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/01/2023 09:22  【新冠感染】傳本港最快過年後撤隔離令，3月取消口罩令

18/01/2023 09:23  恒指低開62點報21514，京東百度齊跌逾3%，網易升近5%

18/01/2023 08:55  【香港政情】新一屆全國政協名單出爐，董建華林鄭月娥榜上無名

18/01/2023 09:05  【通關復常】消息:赴港簽注收逾百萬申請，料旅客春節陸續湧港

18/01/2023 08:28  《中國要聞》內地新年首批88款遊戲，騰訊、網易等在列

18/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒７億元，買盈富沽建行

18/01/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】麥格理升藥明康德八成目標，升三桶油目標

13/01/2023 16:56  《嚟緊炒Ｄ乜》威馬汽車借殼ＡＰＯＬＬＯ上市，升上１銀先叫合理

18/01/2023 09:41  《財資快訊》美電升報７﹒８２１９，美元兌人幣漲報６﹒７７３７

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】中海油服盈喜後大行點睇？一click就知道
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】國會三份一議員收SBF捐獻，並表示將會捐出
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：歐洲央行置意大利於火山口（有片）
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】GDP未達標不足懼　人口負增急需挽狂瀾
人氣文章

台灣熱話．姚超文

蔡英文政府違背時代趨勢，竟要在台灣布雷遺害子孫
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

股彈跟外圍，失業無走雞
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

去澳門酒店度新歲！傳統嶺南菜系結合新穎烹調：金腿燕窩法國鷓鴣粥、三種蝦做嶺南脆皮百花雞、關東遼參包黑豚叉燒手打蝦子麵
人氣文章

Beauty

10個簡易助眠法推介！容易入睡、一覺好眠，好習慣要由早到晚建立！「4-7-8」 、腹式呼吸法可放鬆身心還可愈睡愈瘦？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「斷捨離」何嘗不是另一種執念！專訪「JupYeah執嘢」創辦人，分享禁物慾良方
健康好人生 Health Channel
人氣文章
由夫妻升級做父母，關係就會變好？有時用盡辦法綁住身邊男人，反而令他避得更快？
人氣文章
氣溫急降｜香港下周氣溫急降！分區溫度最低只有7度！凍邊幾日？今個星期唔啱洗衫？（附氣溫預報、3大保暖貼士）
人氣文章
頭暈、難集中精神？可能是缺鐵性貧血！ 4種營養素阻鐵質吸收，要避與高鐵食物同吃！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2023 10:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2023 10:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2023 10:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/01/2023 10:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章大行報告18/01/2023
【大行炒D乜】中海油服盈喜後大行點睇？一click就知道
人氣文章財經熱話18/01/2023
【虛幣世界】國會三份一議員收SBF捐獻，並表示將會捐出
人氣文章專訪17/01/2023
【專訪】陶冬：歐洲央行置意大利於火山口（有片）
人氣文章財經熱話17/01/2023
特步料今年收入錄雙位數增長　券商齊撐可追落後？
人氣文章生財有道17/01/2023
【港元定存】中小行減定存建行亞洲跌穿4厘　匯豐定存賺現金回贈
人氣文章中國故事17/01/2023
《神州經脈》全年經濟增3%未達標　人口陷負增長　A股無力再上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金