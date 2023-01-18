《午市前瞻》專家指恒指兩萬二阻力大 騰訊及網易如何部署

恒生指數半日收報21549，跌28點或0.13%，主板成交725.54億元。恒生中國企業指數報7303，跌10點或0.14%。恒生科技指數報4492，跌7點或0.17%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報377.8元，升4元或1.07%，成交59.42億元；阿里巴巴-SW收報113.6元，跌0.9元或0.79%，成交30.16億元；美團收報162.6元，跌2.2元或1.33%，成交26.87億元。創科實業(00669)升5.28%，收報104.6元，成交3.15億元。網易(09999)升4.27%，收報139.3元，成交6.56億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團

(騰訊遊戲網截圖)

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黃偉豪：假期因素影響成交



恒指今日低開62點，報21514。部分科技股及內需股回升，恒指曾倒升數十點，早段大部分時間窄幅波動。中薇證研究執行部董事黃偉豪向《經濟通通訊社》相信，恒指近日波幅較小，與即將來臨的新春假期因素有關，北水亦於明天開始休市，加上缺乏炒作因素，市場投資氣氛一般，難有較大成交額推動恒指上升。



他續指，恒指今日即使能守在10天線以上收市，短期難以大升，並估計在22000有較大阻力，整固後若未失守20天線(目前為20500水平)，相信能繼續上升格局。



遊戲股今年料平穩發展



國家新聞出版署發布2023年1月國產網絡遊戲審批信息，共88款遊戲獲批，審批日期為1月17日。今次獲批遊戲版號包括騰訊(00700)《元夢之星》、網易(09999)《超凡先鋒》、心動公司(02400)的《火炬之光:無限》、祖龍(09990)旗下的《以閃亮之名》等。



部分遊戲股開市造好，網易高開4.79%，騰訊高開1.66%，心動公司高開1.25%，祖龍更高開8.25%。不過，騰訊及網易之後升勢放緩，網易升幅一度收窄至不足4%。



黃偉豪表示，中央不但逐步放寬騰訊及網易這兩大龍頭遊戲企業的遊戲版號審批，海外進口的遊戲版號照樣批出，相關政策鬆綁有利遊戲股。不過他指出，遊戲版號批核並非最大驚喜，目前中央尚未放寬對未成年人遊戲時間的規管，而且疫後復常的經濟復甦政策中，遊戲業相信不會排在較前位置，估計遊戲股年內會平穩發展，能否有突破需視乎中央的監管政策。



部署方面，黃偉豪指騰訊由11月低位189.67元至今日高位381元，累計已升逾一倍，這段升勢是估值上的收復，要再升需有更多利好消息刺激，短線上望空間不大，持貨者可視10天線(目前為365元)為止賺位。至於網易，他建議若失守250天線(目前為133元水平)，可減走部份持貨獲利。

騰訊網絡遊戲《元夢之星》獲批，股價今早曾高見381元。(經濟通HV2報價系統截圖)

網易網遊《超凡先鋒》 獲批，股價今早曾升逾7%。(經濟通HV2報價系統截圖)





撰文: 經濟通通訊社市場組