新東方系兩股中期虧轉盈趁消息出貨 大行教路點部署

中國最大教育培訓機構之一新東方(09901)及其子公司新東方在綫(01797)公布中期業績，均成功扭虧為盈，其中新東方在綫從線上教育轉型至直播帶貨取得很大進展，不過兩隻股份股價之前屢創新高，雖於績後仍獲大行唱好，但今日(18日)股價反而急插，應是有投資者趁高出貨。新東方一度插近一成半低見約29元，但收市收窄至只跌近7%，或因大行普遍看37至38元，有水位可博反彈；新東方在綫低開半成後愈跌愈急，最多插逾一成，收市仍跌8%，事實上其累積升幅更驚人，已遠高於之前大行目標價，博反彈要小心。

(新東方網頁截圖)

新東方中期虧轉賺6673萬美元 俞敏洪：剩餘主要業務穩步復甦



新東方截至去年11月30日止中期未經審核盈利約6673.4萬美元，2021年同期虧損8.76億美元，每股盈利3.9美仙。淨營收13.83億美元，跌29.7%，經營利潤7550萬美元，2021年同期則虧損約7.36億美元。另集團預計2023財年第三季度，即去年12月1日至今年2月28日，淨營收總額將為7.03億至7.19億美元之間，同比上升14%至17%。而第二季未經審核純利為73.2萬美元，2021年同期虧損約9.37億美元，淨營收6.38億美元，跌3.1%。截至去年11月30日止，學校及學習中心總數為708間，按季增加2間，按年減少585間。值得一提，去年7月底新東方宣布回購不超過4億美元股份，截至1月16日已回購310萬股ADR，涉資7900萬美元。

新東方創始人、董事會執行主席俞敏洪稱，剩餘的主要業務在經歷幾年疫情打擊後開始呈現穩步復甦趨勢，期內出國考試準備和出國諮詢業務分別按年增長約17%和14%，同時教育新業務持續強勁增長，並在財季錄得可觀利潤。首席執行官周成剛表示，正策略性專注主要城市的商機，並積極利用現有設施、人力資源和先進技術，為各城市剩餘的主要業務和新教育業務提供支持。

美銀：業務勢頭穩健升目標價至37.1元 大和：股價調整為買入良機

美銀證券發表研究報告指，新東方2023財年第二季收入按年下降3%至6.38億美元，超出指引上限3%，業務勢頭穩健，重申「買入」評級。由於更高的收入增長和更好的利潤率假設，將新東方2023至25財年每股盈利預測上調7至11%，並將目標價由36.5元升至37.1元。新東方股價未反映在剩餘業務復甦和新業務發展的情況下未來的快速盈利增長。新東方於第二季受到疫情部分影響，預計增長勢頭將在重新開放後加快。此外，公司若進行股份回購等可增加股東回報的措施，應會繼續支撐其股價。



大和表示，新東方2023財年第二季盈利表現優於該行預期23%，而集團指引的第三財季收入亦較該行預期強勁。新東方股價調整，為收集股份的良好機會，將其目標價由33元上調至38元，評級「買入」，並調升集團2023及24財年盈利預測7%至13%，反映教育及直播業務的毛利假設提升。

成功向自營產品直播電商轉型 新東方在綫中期轉賺5.8億人幣



新東方在綫截至去年11月30日止中期未經審核純利約5.85億人民幣，2021年度虧損逾5億人民幣，每股盈利58分，不派中期股息。總營收約20.8億人民幣，升2.62倍，按非國際財務報告準則計量經調整溢利6億人民幣，2021年度虧損4.19億人民幣。其自營產品及直播電商分部總營收達17.66億人民幣，大學教育分部總營收按年增長10.3%至2.95億人民幣。毛利增加4.68倍至約9.83億人民幣，毛利率升17個百分點至47.2%。

集團指，業務快速增長因由專注於線上教育向自營產品及直播電商的戰略轉型取得重大進展。直播電商業務商品交易總額(GMV)為48億人民幣，當中抖音已付訂單數量達7020萬，提供的自營產品達65種。付費學生人次為31.5萬，按年大減85%，其中大學教育為31.5萬，按年增長5萬；K-12教育為零。自營產品及直播電商業務已成為長期主要增長動力，會通過「東方甄選」推出更多來自中國不同產地及類別的產品。

光大證券看好GMV及利潤增長潛力 大和升目標至50元中金看58元



光大證券發表研究報告，維持新東方在綫「買入」評級，指其持續證明自身盈利能力，看好其後續GMV及淨利潤增長潛力，同時看好其建立自營消費品品牌，商業模式具備長期生命力，業績成長性有望保持。公司直播電商業務直接受益於疫情復甦，數據穩健提升，新直播間看世界帶來人文屬性、高信任度外景直播新升級，營銷活動持續創新，雲南等地外景計劃中。



大和早前已預測新東方在綫截至去年11月底止上半財年營收為20億人民幣，並將其截至今年5月底止下半財年的商品成交額預測提高10%至43億人民幣。在更高的日均商品成交額預測下，將2023財年收入預測提高1%，維持「持有」評級，目標價由39元升至50元。中金則預計新東方在綫2023上半財年收入19億人民幣，按年增2.32倍，經調整淨利潤5.5億人民幣，去年同期虧損4.1億人民幣，收入利潤增長幅度較大主要由於公司直播流量在本財年增長迅速，業務模式逐漸成熟，自有品牌形象初步建立且盈利水平較高，維持「跑贏行業」評級，上調目標價123%至58元。

新東方今日跌7.33%收報31.6元，最多跌14.08%至29.3元，成交3.95億元；新東方在綫跌8.02%報61.9元，最多跌11.44%至59.6元，成交16.51億元。其他教育股亦普遍下跌，中國東方教育(00667)跌2.17%報5.87元，中教控股(00839)跌2.75%報12.02元，新高教(02001)跌4.49%報3.83元，中國科培(01890)跌2.03%報3.38元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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