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【金融科技獎】2022金融科技大獎頒發73個獎項和3個年度大獎

18/01/2023

　　本港金融界領先專業財經資訊平台——經濟通（ET Net）舉辦之「2022金融科技大獎」於今日假座香港美利酒店舉行頒獎典禮，共頒發73個獎項和3個年度大獎。主辦機構很榮幸邀請到財政司司長陳茂波題辭「創新科技　溥益金融」，商務及經濟發展局副局長陳百里亦為大會題辭「雲臻翹彥　卓立楷模」並撥冗出席及主禮頒獎典禮，恭賀大會成功主辦第六屆「金融科技大獎」。
　


　　「2022金融科技大獎」根據創新和創造力、功能性、市場化、優勢以及影響五大評分準則，甄選出傑出企業，最後由WeLend Limited脫穎而出奪得「2022金融科技大獎」；WeLab Bank Limited奪得「2022金融科技市場策劃大獎」；Mojodomo Hong Kong Limited則奪得「2022金融科技大獎——初創企業」。典禮上，智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明聯同由23位業界翹楚組成的專業評審團，並頒授獎座予金融科技界23個領域獎項的得獎者。
　
　　金融科技一直在重塑市民對未來科技發展的期望，無論在推動科技的應用，或是發掘與跨界別的合作商機，讓市民對創新科技產品有更高適應性，亦進一步為本港金融業保持競爭力，利用豐富國際經驗持續地提升數位化金融服務，為長遠科技發展奠下穩固的基礎。在本港具領導地位的財經資訊平台-經濟通繼往開來，連續第六年舉辦「金融科技大獎」，今年大會以「Stepping into the Metaverse」為主題，「元宇宙」在各範疇正大放異彩，透過多元化的服務與商品，大家有嶄新的體驗，開拓潛在商機，亦吸引初創企業甚至境外公司在本港發展業務，推進整個產業鏈的興盛，打造出更具優勢、更具韌性的市場。
　
　　今年大會持續上屆增設的「傑出ESG企業嘉許狀」，旨在嘉許於ESG範疇上具實踐的機構，在面對環境、社會責任、公司治理與投資策略上，納入ESG元素以發掘機會來實踐，積極推動機構可持續發展。

 

　
　　「2022金融科技大獎」得以順利舉辦，全賴各方大力支持，包括協辦機構及金融科技發展夥伴數碼港、協辦機構香港科技園公司；策略夥伴智慧城市聯盟；德勤．關黃陳方會計師行的慷慨贊助；以及大灣區商學院、互聯網專業協會、亞洲金融科技師學會、阿里巴巴創業者基金、香港中小型企業聯會、香港中文大學（中大）商學院商業可持續發展中心、香港中華廠商聯合會、香港互聯網及電子商務發展協會、香港市務學會、香港投資者關係協會、香港投資推廣署、香港科技創新促進組、香港科學園科培網絡、香港無線科技商會、香港經濟師學會、香港資訊科技商會、香港零售科技商會、香港電商聯會、香港網商會、香港銀行學會、強制性公積金計劃管理局、雲端與流動運算專業人士協會以及Data Literacy Association的鼎力支持。特別鳴謝董吳謝林律師事務所合夥人謝遠明律師連續六年擔任大會之法律顧問。

 

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