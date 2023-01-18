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【金融科技獎】數碼港：七成參與「拍住上」金融企業擬夥伴創科公司方案

18/01/2023

　　數碼港首席公眾使命官陳思源在經濟通舉辦之「2022金融科技大獎」頌獎典禮上致辭時表示，數碼港園區現時有超過400家金融科技公司，積極推動金融科技的可持續發展，為推動金融科技的創新和應用，金融企業和創科企業需要雙向合作，「金融科技大獎」正正搭建了雙方聯繫的平台。

 

（數碼港首席公眾使命官陳思源）


　　陳思源提到，數碼港獲財經事務及庫務局委託推行「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，促成超過90組金融機構與金融科技公司合作，約七成金融機構表示擬在6個月內應用夥伴創科公司的創新方案。

　　他指出，過去一年在業界努力和政府推動下，本港金融科技行業持續蓬勃發展。政府去年對虛擬資產等金融創新表達出開放態度，形容這為本港金融產業開了新篇章。在web 3.0時代下，區塊鏈、人工智能、元宇宙、NFT等技術均可促進金融科技發展，愈來愈多金融機構都視web 3.0為未來的發展戰略，以善用金融科技提升企業營運效率，並可開創新商機。

　　他又稱，數碼港已連續第六年成為「金融科技大獎」的協辦機構，及第三年擔任金融科技夥伴，希望能繼續與《經濟通》一同表揚業界精英過去一年的成果。

科技園：業界要為創新科技帶來的改變作準備

 

（香港科技園公司策略夥伴（企業夥伴拓展）副總監歐永奇）


　　香港科技園公司策略夥伴（企業夥伴拓展）副總監歐永奇於頌獎典禮上致辭，他分享了科技業界的寓言故事，指製冰業的發展都分成「Ice-making」1.0、2.0及3.0，在市場需求會推動整個產業改變，1.0時代的公司大多未能在3.0時代生存。雖然不知道元宇宙等創新科技會否令金融業帶來重大改變，但強調要為此作準備。他感謝經濟通和「金融科技大獎」為大家發掘前所未見的科技。

 

撰文：經濟通採訪組

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