  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【金融科技獎】WeLend：虛擬貸款發展不會放緩　續優化客戶體驗

18/01/2023

　　「2022金融科技大獎」領獎典禮於今天舉行，大獎最終由WeLend Limited 獲得。WeLend總經理及集團信貸業務總監李軒偉表示，過往3年疫情期間，個人和企業到坊間傳統金融機構申請貸款時遇到不少困難，審批時間也曾經需要加長，使到虛擬貸款平台急速發展，每8名需要借貸的人士就有1名是WeLend的客戶，認為客戶體驗過網上貸款的方便後會繼續使用服務。儘管疫情過去，有信心虛擬貸款發展不會放緩。

 


　　李軒偉指出，公司於去年4月時推出「WeScore 財務評測」運用人工智能助客戶提升長遠財務健康，服務推出以來，約六成跟隨其建議的用家能有效改善其財務狀況，包括自身的信貸評級獲提升。公司今年將繼續在私人貸款市場上推廣WeScore服務，令更多客戶受惠。

　　他指出，公司注意到中小企在傳統的金構機構申請借貸時，所需的文件、程序繁多，審批時間動輒數周甚至1個月，因此公司在去年11月推出中小企貸款服務，利用人工智能和大數據技術，只需數天就能提供審批結果，對比坊間的金融貸款機構快得多，認為可解決現時中小企借貸的困難，未來公司會繼續優化客戶使用體驗，與私人貸款業務雙線發展。

 

撰文：經濟通採訪組

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

61.900

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

235.400

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

36.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 61.900
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 235.400
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 36.400
  • 06855 亞盛醫藥－Ｂ
  • 24.050
  • 02382 舜宇光學科技
  • 104.300
股份推介
  • 01368 特步國際
  • 9.890
  • 目標︰$11.12
  • 00656 復星國際
  • 7.400
  • 目標︰$9.00
  • 02314 理文造紙
  • 3.510
  • 目標︰$3.95
  • 03800 協鑫科技
  • 2.120
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 42.200
  • 目標︰$46.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.100
  • 02333 長城汽車
  • 10.440
  • 00005 滙豐控股
  • 56.800
  • 00941 中國移動
  • 55.150
報章貼士
  • 00981 中芯國際
  • 17.660
  • 目標︰$18.20
  • 00151 中國旺旺
  • 5.470
  • 目標︰$5.95
  • 03759 康龍化成
  • 65.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/01/2023 16:37  《盤後部署》港股通收爐恒指收升100點，匯控超買料有調整壓力

18/01/2023 17:15  【大國博弈】劉鶴晤美國財長耶倫，稱中美關係非常重要需深入交流

18/01/2023 11:24  太陽城前主席周焯華不法經營賭博及詐騙罪成，判囚18年

18/01/2023 15:18  【通關復常】陳國基:3歲或以下幼童明天起入內地毋須核酸檢測

18/01/2023 14:52  【通關復常】蔡若蓮:爭取最快2月起讓跨境學童免配額來港上課

18/01/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒２２億元，買美團沽盈富

18/01/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】麥格理升藥明康德八成目標，升三桶油目標

13/01/2023 16:56  《嚟緊炒Ｄ乜》威馬汽車借殼ＡＰＯＬＬＯ上市，升上１銀先叫合理

18/01/2023 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒８２７３，兩周拆息軟至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【金融科技獎】WeLab：盼監管配合業界創新　推更多高增值服務
人氣文章

新聞>財經熱話

【金融科技獎】WeLend：虛擬貸款發展不會放緩　續優化客戶體驗
人氣文章

新聞>財經熱話

【金融科技獎】Mojodomo：拓東南亞業務　料今年生意額突破性成長
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

天生美麗，也要終生美麗
人氣文章

玩樂 What’s On

新年好去處2023｜8大必去年宵花市展覧大集合！維園年宵開鑼+增睇即時人流功能！大埔林村許願節回歸/ 中環街市大笪地 1
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】綢繆衰退增撥備　裁員大軍續壯大
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

萬千星輝頒獎典禮「紅地氈」：女星裝扮檢閱！胡定欣、陳曉華型格又時尚！視后江美儀成時尚災難？視帝陳山聰盡顯時裝觸覺？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

由夫妻升級做父母，關係就會變好？有時用盡辦法綁住身邊男人，反而令他避得更快？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

Omakase停不了！系出名門本地廚師發辦，吃盡日本各地直送魚鮮：勝浦金目鯛、熊本小肌、京都伊根拖羅、淡路手釣池魚
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疫下膽固醇不理想個案急升！調查發現：7成人檢查前「出貓」！專家：增加心臟病發風險
人氣文章
中大成功研發！全球首個多功能隱形裝置！未來可望用於體內精準送藥、作人工支架
人氣文章
新年將新上畫的男友介紹給親朋戚友，是心急還是真的ready了？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2023 22:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/01/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】WeLab：盼監管配合業界創新　推更多高增值服務
人氣文章財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】WeLend：虛擬貸款發展不會放緩　續優化客戶體驗
人氣文章財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】Mojodomo：拓東南亞業務　料今年生意額突破性成長
人氣文章財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】數碼港：七成參與「拍住上」金融企業擬夥伴創科公司方案
人氣文章財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】史秀美：業界面對年輕一代　可捕捉元宇宙發展機遇
人氣文章財經熱話18/01/2023
【金融科技獎】2022金融科技大獎頒發73個獎項和3個年度大獎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金