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林家亨：新能源車市場未回暖　只有龍頭有本錢減價促銷

19/01/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　農曆新年假期前，大市成交維持一千多億元，雖未見資金大舉流出港股，惟個別板塊成長假期前沽貨套利對象，還有哪些熱門套利板塊須避開？新能源車相關股相繼發盈喜，包括天齊鋰業(09696)及福耀玻璃(03606)，新能源車股有望受帶動﹑股價重拾強勢？惟行業減價潮未停，整個行業待何時才能回暖？仍有甚麼催化劑？澳門逐步開放邊境，官員亦看好農曆新年期間酒店入住率將大幅提升，預計利好因素可即時反映在賭收之上？如何判斷濠賭股前景？

 

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