《午市前瞻》北水回歸後才有指引 快手已轉勢觀望65元支持

恒生指數半日收報21672，跌5點或0.03%，主板成交508.33億元。恒生中國企業指數報7323，跌17點或0.23%。恒生科技指數報4473，跌51點或1.13%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報112.9元，跌1.2元或1.05%，成交34.97億元；騰訊控股收報382.4元，升2.4元或0.63%，成交34.4億元；美團收報161.3元，跌2.3元或1.41%，成交15.24億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

(快手直播網頁截圖)





聶振邦：北水回歸前料600點窄幅上落



隔晚美股受聯儲局官員鷹派言論拖累，道指大跌超過600點，但港股在北水休市後交投靜局，上午最大跌幅亦不超過300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，隔晚道指跌超過1.8%，但恒指目前跌幅亦不超過1%，明顯未有跟隨美股下跌。他指，近期港股傾向於21200至21800窄幅上落，預期北水回歸前的交易日亦主要維持於此區間上落，要待1月30日北水重返後才有較明顯指引。



藥明、快手大升後遭減持市場有戒心



快手(01024)公布大股東達佳發展（由董事長宿華所持）通過場外大宗交易方式向一名獨立第三方出售合共約5471.38萬股公司B類股份，佔公司已發行股本總額約1.26%，套現約37.78億元，所得款項將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索及基礎設施投資等領域。



市場揣測資金用於慈善方面或與「共同富裕」有關，聶振邦指市場未能求證真正動機下，唯有以所知消息作各種猜測。但無論動機如何，日前藥明生物(02269)亦遭董事長減持，現時快手又見減持，兩股近月已累積一定升幅，或會令市場對這些大價股有戒心。



部署方面，快手目前已回落至去年12月底水平，股價連日回落跌勢已確立。目前65元為較關鍵水平，如未能守住便需要下試58至60元水平。他提醒，65元支持力度並不算強，持貨者須密切留意。

快手今早失守250日線，低見68元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇