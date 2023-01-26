【專訪】陶冬：Fed Pivot和PBoC Pivot（有片）

2022年，全球金融市場遭遇罕見重創，43種大類資產全軍覆沒，那麼2023年又將如何？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，2023年將被割裂成兩個半年，應該是固定收益類投資的好年景。上半年通脹憂慮逐漸淡化，各大央行放緩加息步伐，直至徹底停止。與此同時，經濟衰退陰影逐漸濃厚；到了下半年，全球衰退大局已定，市場焦點轉向聯儲何時減息，資本市場的語境從「會不會減息」逐步過渡到「甚麼時候減息」，市場將根據預期做交易。

陶博稱，如果上述的經濟形勢判斷正確，2023年應該是固定收益類投資的好年景。鎖定高收益，鎖定高評級，應該是全球資金在央行減息之前部署的策略。經濟衰退意味著企業盈利的下滑，高增長公司受壓，高股息公司受捧。日本銀行在今年調整對債市干預的可能性頗高，日元匯率可能強力反彈。

中國經濟還看三大焦點

至於中國經濟，他表示是今年全球經濟的搖擺因素，焦點在於會不會有強刺激措施出台，會不會有超預期的貨幣寬鬆政策，房地產市場如何脫困。

當全世界都在講Fed Pivot（聯儲轉向）之際，在兔年更具有懸念、更值得期待的是PBoC Pivot（中國人民銀行轉向）。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇