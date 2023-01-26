  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：Fed Pivot和PBoC Pivot（有片）

26/01/2023

 

 

　　2022年，全球金融市場遭遇罕見重創，43種大類資產全軍覆沒，那麼2023年又將如何？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，2023年將被割裂成兩個半年，應該是固定收益類投資的好年景。上半年通脹憂慮逐漸淡化，各大央行放緩加息步伐，直至徹底停止。與此同時，經濟衰退陰影逐漸濃厚；到了下半年，全球衰退大局已定，市場焦點轉向聯儲何時減息，資本市場的語境從「會不會減息」逐步過渡到「甚麼時候減息」，市場將根據預期做交易。

 

　　陶博稱，如果上述的經濟形勢判斷正確，2023年應該是固定收益類投資的好年景。鎖定高收益，鎖定高評級，應該是全球資金在央行減息之前部署的策略。經濟衰退意味著企業盈利的下滑，高增長公司受壓，高股息公司受捧。日本銀行在今年調整對債市干預的可能性頗高，日元匯率可能強力反彈。

 

中國經濟還看三大焦點

 

　　至於中國經濟，他表示是今年全球經濟的搖擺因素，焦點在於會不會有強刺激措施出台，會不會有超預期的貨幣寬鬆政策，房地產市場如何脫困。

 

　　當全世界都在講Fed Pivot（聯儲轉向）之際，在兔年更具有懸念、更值得期待的是PBoC Pivot（中國人民銀行轉向）。

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

403.800

異動股

01810

小米集團－Ｗ

13.000

異動股

01299

友邦保險

89.600

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 403.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.980
  • 01299 友邦保險
  • 89.600
  • 00810 中國互聯網投資
  • 2.500
  • 02013 微盟集團
  • 6.350
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.460
  • 目標︰$13.48
  • 00083 信和置業
  • 10.380
  • 目標︰$13.00
  • 00590 六福集團
  • 26.950
  • 目標︰$28.45
  • 00291 華潤啤酒
  • 62.100
  • 目標︰$68.00
  • 00636 嘉里物流
  • 15.000
  • 目標︰$16.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 403.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 117.400
  • 00005 滙豐控股
  • 58.000
  • 02333 長城汽車
  • 11.320
  • 00388 香港交易所
  • 372.400
報章貼士
  • 01368 特步國際
  • 10.680
  • 目標︰$13.00
  • 01787 山東黃金
  • 15.540
  • 目標︰$17.00
  • 03339 中國龍工
  • 1.650
  • 目標︰$1.80
熱炒概念股
即時重點新聞

26/01/2023 10:33  陳茂波:雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台

26/01/2023 10:16  《異動股》小米升10%破牛熊線兼冠藍籌，首款汽車設計圖外洩

26/01/2023 09:43  【香港政情】李家超下月率團訪問中東，加強商貿投資文化交流

26/01/2023 09:05  【俄烏開戰】美德首次向烏克蘭提供主戰坦克，拜登稱烏軍即將反攻

26/01/2023 07:50  《國金頭條》投資者等待特斯拉財報，美股小幅上落，道指連升4日

19/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒２２億元，買美團沽盈富

26/01/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】滙證升三桶油目標，星展、高盛跟進民航股

20/01/2023 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》新世界走勢不俗，中線目標３１銀好快到

26/01/2023 09:48  《財資快訊》美電軟報７﹒８３０３，港元一周隔夜拆息急升

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：Fed Pivot和PBoC Pivot（有片）
人氣文章

新聞>開市Good Morning

港股紅盤高開　林家亨指大市已連升五周　維持審慎樂觀
人氣文章

新聞>專訪

【洪灝專訪】勿被市場情緒左右　才能補捉最佳時機（有片）
品味生活
生活
人氣文章

主場·日本．Katty

日本手信2023｜6大東京限定伴手禮推薦：IG話題手工焦糖軟糖/ 最搶手罐裝牛油曲奇/ 可愛招財貓最中餅
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】你是人生勝利組嗎？
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

港跟外圍彈，何須拜通關
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新年後早餐健康選擇：燕麥！邊種燕麥升糖指數最低？一個步驟增加燕麥抗性澱粉，幫助穩定血糖！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

大埔區奇葩！藝術中心藏意大利餐廳！名廚監修手工意粉，超掛汁松葉蟹膏菠菜闊扁麵、波士頓龍蝦意粉！同場必吃法國黃油春雞、炭燒安格斯封門柳
人氣文章

Fashion

宛如掉進愛麗絲的兔子洞！LV與草間彌生再度聯乘，玩轉城市每個角落！巴黎總店化身巨人、東京穿透上下兩層
健康好人生 Health Channel
人氣文章
每逢佳節肥幾斤？黑茶降脂減肥，紅茶養胃提神，綠茶安神明目！中醫推介消滯減肥茶
人氣文章
過年最易增磅！營養師健康團年飯提案：用呢種材料煲素湯，好飲又有益！三高都啱！
人氣文章
疫情3年發現呼吸功能下降？與不良姿勢+壓力有關！久坐族必學這種呼吸法運動，條氣順返仲可消除肩頸痠痛！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2023 11:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2023 11:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2023 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章專訪26/01/2023
【專訪】陶冬：Fed Pivot和PBoC Pivot（有片）
人氣文章開市Good Morning26/01/2023
港股紅盤高開　林家亨指大市已連升五周　維持審慎樂觀
人氣文章專訪20/01/2023
【洪灝專訪】勿被市場情緒左右　才能補捉最佳時機（有片）
人氣文章財經熱話20/01/2023
《嚟緊炒D乜》新世界走勢不俗　中線目標31銀好快到
人氣文章中國故事20/01/2023
《神州經脈》上海GDP收縮　虎年收爐A股高昂　外資周流入次高
人氣文章財經熱話20/01/2023
BDI運費指數跌跌不休　東方海外遭瑞信唱淡逆市下挫　趁市旺可博反彈？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金