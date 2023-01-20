溫鋼城料外資仍有流入港股空間 恒指最樂觀望兩萬五

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城 (Harris)

北水缺席下，外資續淨流入港股，現已連續12個交易日淨買入，月內已累計加倉達1032億元，再刷新月內紀錄，外資流入有望短期內接力北水﹑成為港股新增量資金？續流入空間還有多大？現處液化天然氣(LNG)載運船運輸旺季，惟LNG運輸船運費從去年11月開始下滑，上周更已跌穿十萬美元大關；波羅的海乾散貨指數亦連挫三天，月至今累跌逾47%，航運股今年註定無運行？中國電力企業聯合會公布去年全年全社會用電量，較2021年的約一成增速，顯著放緩至3.6% ，如何解讀這數據？憧憬今年內地經濟重啟，預計用電量會否回升？

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