港股紅盤高開 林家亨指大市已連升五周 維持審慎樂觀

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股農曆新年假期後復市，兔市首個交易日有望紅盤高開？內地疫情防控措施全面放寬後首個大型節日，影視股落鑊炒上！當中假期前爆升逾三成六的英皇文化產業(00491)發盈警，預料中期虧損擴大至最多1.5億元，若未及時轉身又該如何部署？曾有專家預計，內地將於新春過後迎來新一波感染高峰，與疫情息息相關的影視股勢必受壓？影視股只宜短炒？據內地研究機構指出，內地去年智能手機銷量或僅約2.55億部，按年下降19%，為8年以來首次跌破3億部，反映內地消費需求跟不上經濟復常進度？美國新能源車企特斯拉(TSLA)上季利潤按年升59%至36.9億美元，同時預期今年交付量有望升37%至180萬輛，整體電動車行業今年有望回暖？

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